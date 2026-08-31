Puertas cerradas, carreras y un 'te voy a extrañar': El lado B del primer día de clases

​"¡Por fin voy a desayunar en paz!", "cuida a tu hermana", "yo también te voy a extrañar" y "en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios te cuide", fueron algunas de las frases más recurrentes la mañana de este lunes afuera de las escuelas tras el regreso a clases.

Desde antes de las 08:00 de la mañana, las escuelas primarias ya estaban abiertas y listas para recibir a los alumnos e iniciar este nuevo ciclo escolar 2026-2027.

Poco a poco comenzaron a llegar los estudiantes y los padres de familia. Algunos arribaban en vehículo y buscaban estacionarse lo más cerca posible de la escuela, ya que los papás también querían bajarse del auto hasta ver que sus hijos ingresaran al plantel. Otros, más acostumbrados a este ritmo, se acercaban a la puerta en auto para que el o la menor bajara e ingresara a la escuela sin contratiempos.

Sin embargo, la primera dificultad se apreció en las calles aledañas a los planteles, donde la circulación comenzó a saturarse. Si la semana pasada transitar por la zona era cuestión de segundos, la mañana de este lunes se tornó complicada: no faltaron los claxons ni los recordatorios dirigidos a quienes se estacionaban en doble fila para bajar a sus hijos.

A las 08:00 en punto de la mañana, las escuelas cerraron sus puertas para llevar a cabo la ceremonia oficial del inicio de clases y los honores a la bandera.

Afuera del plantel se fue formando un grupo de madres y padres que llegaron tarde junto con sus hijos. Tuvieron que esperar a que concluyera el acto cívico para que les permitieran el acceso. Durante la espera, fue común ver a los niños saludarse con entusiasmo tras el periodo vacacional, así como a las mamás reencontrarse afectivamente.

​"De nuevo en las andadas", decía una de ellas, mientras otra le respondía entre risas: "Por fin voy a desayunar tranquila otra vez".

Otra madre le hacía la señal de la cruz a su hijo, encomendándolo al Creador antes de darle un beso en la frente y un abrazo. Asimismo, algunos pequeños no querían despegarse de sus madres y les decían que las extrañarían, a lo que ellas respondían con empatía: "Yo también te voy a extrañar".

Al concluir los honores a la bandera, las puertas se abrieron nuevamente para dar paso a los estudiantes rezagados. Muchos padres permanecieron en la entrada observando a sus hijos caminar hacia los salones, casi deseando acompañarlos hasta sus pupitres. Desde atrás, otros adultos pedían despejar el acceso para permitir el paso a los niños que aún no lograban entrar.