Puestos de la romería de 'El Grito' en Durango, se revisaron para prevenir riesgos de salud

La Dirección Municipal de Salud Pública realizó un operativo de verificación sanitaria en 250 puestos instalados en la romería del 15 de septiembre en la Plaza de Armas, de los cuales 157 fueron de venta de alimentos.

Las autoridades informaron que se buscó mantener una romería segura y limpia, para garantizar a los visitantes que no se presentarían riesgos para la salud.

Se realizaron muestreos de alimentos, entrega de kits y recomendaciones sanitarias para fortalecer su correcto manejo y evitar la contaminación de los alimentos.

COLOCARON ACTAS DE INSPECCIÓN

De acuerdo con el trabajo realizado, fueron 10 muestreos de alimentos los que se tomaron durante la romería. En algunos puestos se colocaron las actas de inspección sanitaria.

El operativo se realizó en conjunto con el personal de Inspección, quienes también estuvieron revisando los permisos, tamaños y giros que solicitaron ante la Comisión de Actividades Económicas.

En general, se reportó una romería con saldo blanco en las diferentes cuestiones de seguridad, tanto en los puestos como entre los asistentes, sin que se registraran incidentes.