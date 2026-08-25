Pugilistas duranguenses se concentran en el CNAR con la Selección Mexicana rumbo a Lima 2027

El entrenador Jesús Eduardo Bueno y tres pugilistas locales formalizaron su incorporación a la concentración de la Selección Mexicana de Boxeo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. El llamado responde al programa de preparación enfocado en el Torneo Clasificatorio Intercontinental con sede en el Estado de Puebla, certamen preliminar que definirá a los competidores en la ruta hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El trabajo programado en la capital del país contempla un campamento intensivo de dos meses, orientado a la homologación de cargas físicas y esquemas tácticos dentro de las instalaciones del complejo deportivo. La integración de Bueno al representativo nacional se concretó tras la solicitud formulada por el entrenador principal del representativo elite, Diego Daniel Salas Niño, para dar continuidad al seguimiento metodológico implementado en los procesos de formación.

El salto al gran escenario

Esta convocatoria constituye la segunda incursión del preparador en el cuerpo técnico del equipo tricolor. Con seis años de labor continua en los encordados y la acreditación como Maestro Entrenador Nacional otorgada por la Federación Mexicana de Boxeo, el estratega cuenta con antecedentes en el ámbito internacional, tras su desempeño previo dentro del cuadro técnico durante el Torneo BOXAM celebrado en Alicante, España.

Dentro del grupo de deportistas concentrados sobresale la presencia de Valeria Sarahí Amparán, quien llega a esta etapa del proceso tras consolidarse en el plano internacional. La pugilista registra antecedentes de competencia en torneos de jerarquía, entre los cuales destacan la obtención del Campeonato Mundial Juvenil y el título conseguido en la justa continental disputada en República Dominicana.

Duranguenses, en lo más alto

El contingente de atletas que realiza la estancia en el recinto nacional se completa con la participación de Hugo Yair Barrón y Brandon Isaac Fernández. Ambos peleadores sumaron sus nombres a la lista de convocados con el objetivo de disputar las plazas disponibles y afianzarse en el proceso selectivo rumbo a la cita panamericana en la capital peruana.

La inclusión de estos deportistas en la preselección nacional refleja la continuidad de un grupo de trabajo que incluye a otros peleadores con proyección exterior, como Saed Bueno, agendado para intervenir en la próxima edición del certamen BOXAM en suelo europeo, y Pamela Segura, quien posee el subcampeonato en la máxima competencia nacional de la especialidad.