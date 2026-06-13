'Puse 400 mil pesos de mi bolsa', Luisito Comunica responde a la polémica por las utilidades

El creador de contenido Luisito Comunica decidió romper el silencio luego de varios días de críticas y señalamientos relacionados con el reparto de utilidades en algunos de los restaurantes donde participa como socio.

La controversia tomó fuerza en redes sociales después de que presuntos trabajadores de negocios vinculados al influencer afirmaran que este año no recibirían el pago correspondiente de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

El origen de la controversia

Todo comenzó cuando en redes sociales circularon testimonios de presuntos empleados de restaurantes como Deigo Ramen y Deigo Sushi, quienes aseguraron haber sido informados de que no habría reparto de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Los señalamientos generaron debate porque algunos trabajadores argumentaron que los negocios habían abierto nuevas sucursales y ampliado operaciones durante el último año.

La discusión creció rápidamente y provocó que miles de usuarios cuestionaran tanto a las empresas como al propio creador de contenido. Sin embargo, especialistas recordaron que la legislación mexicana permite que una empresa quede exenta del reparto de utilidades si acredita ante las autoridades fiscales que no obtuvo ganancias gravables durante el periodo correspondiente.

La explicación de Luisito Comunica

En su mensaje confirmó que los trabajadores fueron notificados sobre la ausencia de utilidades, pero aseguró que la razón es simple, las empresas no registraron ganancias durante el periodo fiscal evaluado.

Según explicó, gran parte de los ingresos obtenidos se han destinado a reinversión, expansión de operaciones y al pago de préstamos adquiridos para el crecimiento de los negocios.

El influencer también señaló que existe una percepción equivocada sobre la situación financiera de algunos restaurantes. Explicó que la apertura de nuevas sucursales o la llegada de inversionistas no necesariamente significa que exista utilidad fiscal disponible para repartir entre los trabajadores, ya que muchos recursos continúan destinados al desarrollo y consolidación de las marcas.

Los 400 mil pesos que aportó de su bolsillo

Uno de los puntos que más llamó la atención de su respuesta fue la revelación de que decidió realizar una aportación económica personal para beneficiar a los colaboradores. Luisito aseguró que intentó convencer a los demás socios de incrementar el apoyo para los trabajadores, pero al no conseguirlo decidió aportar recursos propios.

De acuerdo con su explicación, aportó 400 mil pesos de su bolsillo para complementar los apoyos entregados al personal . Además, señaló que los trabajadores recibieron un pago extraordinario cercano a los dos mil pesos por persona, cantidad que, según afirmó, representó un esfuerzo importante considerando el número total de colaboradores involucrados.

Un debate que sigue abierto

Pese a las explicaciones ofrecidas por el creador de contenido, la polémica continúa generando opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron su postura y destacaron la aportación económica realizada de manera personal, otros mantienen dudas sobre la situación financiera de los negocios y consideran que la expansión observada en los últimos años merece mayores aclaraciones.

Por ahora, la discusión sigue centrada en la diferencia entre el crecimiento visible de una empresa y la utilidad fiscal que finalmente reporta ante las autoridades.