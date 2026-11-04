'¿Qué autoridad moral tiene?': Sheinbaum vincula a Ugalde con el 'fraude electoral' de 2006

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló al exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFT), Luis Carlos Ugalde, por ser “el ejecutor” del supuesto fraude electoral de 2006.

Durante la presentación de los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en el Patio Central de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo cuestionó la calidad moral de Ugalde para hablar de democracia.

“Él fue el articulador, el ejecutor del fraude electoral fraguado por el propio Vicente Fox y Calderón. Él fue el ejecutor de ese fraude", sostuvo.

“Entonces, ¿qué calidad moral tiene, que autoridad moral tiene Ugalde para hablar de democracia? Ninguna, nada más hay que leer partes de su libro donde describe perfectamente todo esto. Incluso dice cuando le habló Vicente Fox a la hora de la elección. Él cuenta muchas cosas muy, muy relevantes para el debate actual”, dijo.

Recordó también las declaraciones del expresidente Vicente Fox sobre su intervención en la elección presidencial de 2006, lo que respalda los señalamientos de fraude electoral en los comicios en los que Felipe Calderón fue declarado ganador ante Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló al exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFT), Luis Carlos Ugalde, por ser “el ejecutor” del supuesto fraude electoral de 2006.

Durante la presentación de los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en el Patio Central de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo cuestionó la calidad moral de Ugalde para hablar de democracia.

“Él fue el articulador, el ejecutor del fraude electoral fraguado por el propio Vicente Fox y Calderón. Él fue el ejecutor de ese fraude", sostuvo.

“Entonces, ¿qué calidad moral tiene, que autoridad moral tiene Ugalde para hablar de democracia? Ninguna, nada más hay que leer partes de su libro donde describe perfectamente todo esto. Incluso dice cuando le habló Vicente Fox a la hora de la elección. Él cuenta muchas cosas muy, muy relevantes para el debate actual”, dijo.

Recordó también las declaraciones del expresidente Vicente Fox sobre su intervención en la elección presidencial de 2006, lo que respalda los señalamientos de fraude electoral en los comicios en los que Felipe Calderón fue declarado ganador ante Andrés Manuel López Obrador.

Luis Carlos Ugalde, director de Integralia y expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE). Foto: Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL

“Esta declaración de Fox, pues nos da la razón”, expresó la Mandataria federal durante su conferencia matutina del martes, al recordar que este año se cumplen 20 años de aquella elección.

Sheinbaum reaccionó a un fragmento de una entrevista en la que Fox afirmó: “Gana Calderón o lo puedo decir aquí, hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”.

La Presidenta acusó al exmandatario panista de haber intervenido para impedir el triunfo de López Obrador y recordó el proceso de desafuero contra el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como la campaña electoral de 2006, en la que se difundió la consigna “peligro para México”.

También recordó que López Obrador y sus simpatizantes exigieron el recuento de los votos bajo la consigna “voto por voto, casilla por casilla”, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmara el triunfo de Calderón por una diferencia de alrededor de 234 mil votos.

Sheinbaum sostuvo que la declaración de Fox también evidencia una concepción empresarial de la Presidencia, al comparar la sucesión presidencial con la decisión de un empresario sobre quién debe asumir la dirección de su negocio.