Que caso de 'El Mayo' se clarifique por el bien de las relaciones entre México y EUA: Sheinbaum

Durante su conferencia de prensa de este viernes 7 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien en la presentación de su libro en español pidió dejar atrás el caso de Ismael "El Mayo" Zambada y aseguró que la detención del narcotraficante debe verse como un triunfo de ambos países.

Asimismo, la mandataria federal insistió en que el caso de "El Mayo" se clarifique por el bien de las relaciones entre México y Estados Unidos. Recalcó que debe haber respeto mutuo y confianza sin injerencia.

"No es un tema de decir ‘bueno, ya pasó, ya no pasa nada’. Por lo menos hay que decirlo, y en este caso es muy contradictorio lo que informan las agencias de Estados Unidos. Entonces, para México -no es para la Presidenta-, para México, para el pueblo de México es indispensable que todo esto sea clarificado (...). "La manera en que se hizo y si tuvo que ver con un injerencia de las agencias de Estados Unidos en nuestro país, sin intervención de México, es muy relevante. Y también hay que decirlo, la manera en que se generó un conflicto en ese grupo delictivo que tiene una situación de violencia en el estado (Sinaloa)", declaró.

Sobre el planteamiento de Salazar sobre un acuerdo en seguridad, la titular del Ejecutivo federal dijo que "lo que tenemos es suficiente y está dando resultados". Lo más importante, agregó, es que se deben garantizar los cuatro principios de la relación: Respeto a la soberanía y la integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua; y cooperación sin subordinación.

"En algunas ocasiones ha habido presidentes que le abren la puerta a las agencias de Estados Unidos para que ellos planeen, operen y eso no está bien porque no es un asunto de soberanía", dijo.

Cuestionada si podría tener un encuentro con el exembajador estadounidense, la titular del Ejecutivo federal respondió que no porque él ya no tiene ningún puesto.