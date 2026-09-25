¿Qué categoría será el huracán ‘Polo’ cuando toque tierra en México? Esto dice el pronóstico

Desde hace ya unos días, el huracán “Polo” ha encendido las alarmas entre las autoridades meteorológicas, debido a su cercanía a territorio nacional, pero sobre todo a la rapidez con la que se desarrolló e intensificó, alcanzando la categoría 5, la máxima en la escala, ya en varias ocasiones. Por este motivo, ha causado preocupación la reciente actualización de que el ciclón sí llegará a tierras mexicanas.

Aunque en un inicio no se tenía previsto que “Polo” ingresara a territorio nacional, autoridades meteorológicas dieron a conocer que el ciclón que actualmente es de categoría 5 sí cruzará por México, por lo que se prevén días con fuertes lluvias en algunas zonas.

La fuerza de “Polo”

Desde que se que formó el ciclón tropical “Polo”, el número 16 de la temporada en el océano Pacífico, autoridades prestaron especial vigilancia debido a que desde un inicio se esperaba que tomara fuerza y se intensificara.

Sin embargo, “Polo” se desarrolló de manera rápida, y apenas un día después de que se formara en el Pacífico, alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

Aunque en algunas ocasiones ha comenzado a perder fuerza, “Polo” se ha intensificado nuevamente, y la más reciente actualización indica que desde las 00:00 horas de este viernes 25 de septiembre regresó a la categoría 5, condición que seguiría de esta manera durante al menos unas horas más.

Prevén que toque tierra en próximos días

Si bien, en un inicio la trayectoria de “Polo” indicaba que seguiría avanzando en paralelo a las costas de México, en últimas horas se actualizó su ruta, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que sí ingresará al país.

De acuerdo con el pronóstico, el huracán “Polo” ingresaría por Baja California Sur, cerca de Ciudad Constitución, para luego continuar su camino atravesando el estado, para regresar al mar y después volver a ingresar por Sonora cerca de Ciudad Obregón.

El pronóstico señala que será el lunes 28 de septiembre, alrededor del mediodía, cuando “Polo” toque tierra.

¿Qué categoría será “Polo” cuando toque tierra?

A pesar de que actualmente “Polo” sigue siendo huracán de categoría 5, se prevé que en las próximas horas comience a perder fuerza, por lo que para el lunes que llegue a costas mexicanas podría encontrarse como huracán de categoría 2, con vientos de alrededor de 175 km/h.

Sin embargo, el SMN pide a la ciudadanía, especialmente aquellos que se encuentran en las zonas que se verían afectadas, que se mantengan actualizados en las condiciones de “Polo”, pues este podría llegar con más fuerza de lo previsto, según el comportamiento que ha tenido en días recientes.