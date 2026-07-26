¿Qué concierto habrá en la Velaria de la Feria de Durango 2026 HOY domingo 26 de julio?

La Feria de Durango 2026 continuará este domingo 26 de julio con una nueva jornada de actividades y espectáculos, en la que la música volverá a ser uno de los principales atractivos para los asistentes al recinto ferial.

En esta ocasión, la cartelera contempla una sola presentación en los escenarios principales, por lo que miles de personas se darán cita en la Velaria para disfrutar del concierto programado para esta noche.

Si tienes pensado acudir, aquí te contamos quién será el artista encargado de presentarse, cómo se encuentra la disponibilidad de boletos y qué puedes esperar del espectáculo.

¿Quién se presenta en la Velaria?

El escenario de la Velaria recibirá esta noche a NSQK, quien forma parte de la cartelera artística de la Feria de Durango 2026.

NSQK, nombre artístico del artista regiomontano Rodrigo Torres, se ha convertido en una de las propuestas más destacadas de la nueva generación de la música mexicana.

Su proyecto combina géneros como el pop alternativo, R&B, electrónica y sonidos urbanos, una mezcla que le ha permitido construir una identidad propia y conectar con un público cada vez más amplio.

A lo largo de su carrera ha ganado reconocimiento por la profundidad de sus letras y una propuesta musical que apuesta por la experimentación.

Temas como "BOBOMENSOTONTO", "Tarde o Temprano" y "NADIE MÁS!" se encuentran entre los favoritos de sus seguidores, consolidándolo como uno de los artistas emergentes con mayor crecimiento en la escena nacional.

Desde el día en que inició la venta de boletos a través de la plataforma de TicketStar, el concierto de NSQK fue uno de los que tuvieron más afluencia, pues incluso apenas unas horas después se confirmó que las entradas se habían agotado.

Sin embargo, es importante recalcar que, al igual que en otros conciertos de la Velaria, la mayoría de los accesos será gratuito, por lo que bastará con llegar con suficiente tiempo de anticipación para asegurar un lugar en el recinto.

Se espera buena asistencia

Aunque en esta jornada únicamente habrá concierto en la Velaria, se prevé una importante afluencia de visitantes en la Feria de Durango 2026, por lo que se recomienda llegar con anticipación para facilitar el ingreso al recinto y evitar contratiempos en los accesos.