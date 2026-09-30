¿Qué dejó el debut de Rafa Márquez en la Selección Mexicana tras dos empates en la Fecha FIFA?

La era de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana comenzó con dos empates 1-1 en la fecha FIFA de septiembre. En ambos duelos, disputados ante Colombia en Baltimore y Perú en Harrison, el cuadro tricolor se vio obligado a remontar tras encajar anotaciones tempraneras: ante los colombianos al minuto 9 y frente a los incas al 26. Las igualadas llegaron por conducto de Gilberto Mora y el defensa central Víctor Guzmán.

Al concluir la gira por territorio estadounidense, el entrenador fue autocrítico en la conferencia posterior al juego ante Perú: "Hay cosas por mejorar en tan poco tiempo… No estoy contento ni satisfecho, hay que seguir trabajando", declaró Márquez al evaluar el rendimiento colectivo. Sin embargo, valoró el esfuerzo del plantel: "La actitud de los chicos, ante un equipo peruano de mucha experiencia, creo que compitieron bastante bien".

Un esquema que ya comienza a rendir frutos

El 'Kaiser' defendió su alineación juvenil, que registró un promedio de 24 años frente a los 29 del rival. "Creo en los jóvenes, por algo me atreví hoy a hacer este 11. No sé quién más se pudiera haber atrevido, pero yo creo en ellos", afirmó. Asimismo, recalcó que las puertas continúan abiertas: "No hay nadie vetado... Jugadores en el nivel correcto serán bienvenidos". Tras su anotación, Víctor Guzmán respaldó la postura del estratega.

En el plano numérico, Márquez utilizó a 22 futbolistas y realizó 11 modificaciones entre ambas alineaciones titulares. Elementos como Johan Vásquez, Everardo López, Erik Lira y el portero Raúl Rangel sumaron la mayor cantidad de minutos en cancha. Por su parte, Gilberto Mora hizo historia al convertirse en el anotador más joven en los registros de la Selección Mexicana con 17 años y 11 meses.

De cara al próximo desafío internacional

La rotación permitió probar variantes en el esquema, registrando desajustes en las marcas defensivas pero encontrando respuestas mediante la pelota parada, como el cobro de falta ejecutado por Denzell García que derivó en la igualada ante Perú. El cuerpo técnico dará seguimiento a la recuperación de piezas clave para prevenir sobrecargas físicas tras la exigencia de este primer ciclo de trabajo.

El conjunto tricolor afina detalles para medirse este sábado 3 de octubre contra Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. El cuadro estadounidense, dirigido por Mauricio Pochettino, llegará motivado tras vencer 4-1 a Perú y 4-2 a Chile. Este compromiso internacional representará la prueba de mayor exigencia competitiva para evaluar la progresión real del proceso encabezado por el 'Kaiser'.