'Que derrama económica no quede nada más en un recinto'; piden actividades en Centro de Durango

La presidenta del Corredor Constitución, Alma Santillán, hizo un llamado a las autoridades de Cultura y Turismo a que, ahora que ya concluyó la Feria, se puedan recuperar los espectáculos, el teatro al aire libre y las actividades artísticas en este corredor, al considerar que es momento de devolverle la vocación cultural con la que fue creado.

Señaló que, si las autoridades tuvieron la capacidad de organizar una Feria con una amplia agenda de eventos, también pueden impulsar una programación permanente en el Corredor Constitución para fortalecer la convivencia familiar, promover el talento duranguense y atraer visitantes al centro de la ciudad.

“Ahora el siguiente paso sería que este dinamismo lo pasáramos al Centro Histórico, al corredor Constitución pero en forma permanente para que esta derrama económica no quede solamente en un recinto, sino que se esparza a diferentes sectores de la ciudad”, indicó.

Y es que, dijo que este corredor fue creado precisamente para el turismo, la cultura y el comercio, pero se tienen que impulsar actividades como antes.

“Siempre hemos dicho que el corredor Constitución es un corredor comercial y es un corredor turístico, que no solamente la gente vaya y compre, necesitamos que se cree una experiencia con eventos artísticos y culturales de forma permanente. Eso es lo que necesitaríamos, un centro histórico vivo, que se viva esa gran fiesta”, manifestó.

Consideró positiva la organización de la Feria de Durango y los resultados, “pero ahora lo queremos ver en el Centro Histórico, lo queremos ver de forma permanente en nuestro hermoso Corredor Constitución”, agregó.

Y dijo que se podrían organizar conciertos, teatro, leyendas y otras actividades como hace tiempo se hacían. “Tenemos años que no tenemos apoyo para este tipo de eventos”, comentó.