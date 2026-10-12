¿Qué día cerrarán los bancos en México? Conoce la próxima fecha de suspensión de servicios

Si tienes pendiente un trámite en el banco, conviene revisar el calendario antes de acudir a una sucursal. En las próximas semanas habrá un día inhábil para el sector financiero que modificará la atención presencial y que coincide con una de las celebraciones más importantes del país.

La fecha está contemplada en las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para 2026. Sin embargo, el cierre de sucursales no significa que los usuarios se queden sin acceso a todos los servicios bancarios.

¿Cuándo cerrarán los bancos en México?

El próximo día inhábil bancario será el lunes 2 de noviembre de 2026, fecha en que se conmemora el Día de Muertos.

Así lo establece el calendario oficial difundido por la CNBV y retomado por la Asociación de Bancos de México (ABM). La medida corresponde a las instituciones de crédito del país, por lo que también aplica en Durango.

Para las sucursales que habitualmente atienden de lunes a viernes, el cierre se sumará al sábado 31 de octubre y al domingo 1 de noviembre. La atención ordinaria se retomará el martes 3 de noviembre.

Por ello, quienes necesiten realizar alguna gestión directamente en ventanilla pueden anticiparla al viernes 30 de octubre, dentro del horario de su sucursal.

¿Qué servicios seguirán disponibles?

Aunque las oficinas suspendan la atención al público, las disposiciones permiten mantener operaciones que funcionan de manera continua, como los cajeros automáticos y las transacciones con tarjetas de débito o crédito.

También podrán utilizarse los servicios disponibles en las aplicaciones bancarias. Banco de México señala que las transferencias SPEI mediante banca móvil están disponibles las 24 horas, todos los días, de acuerdo con las condiciones del servicio.

Esto permite realizar distintas operaciones durante el día inhábil, aunque conviene revisar los límites y condiciones de cada banco. Los trámites que requieren atención de un ejecutivo o documentos en sucursal deberán organizarse con anticipación.

¿Todas las sucursales estarán cerradas?

La regulación contempla que las instituciones puedan abrir en días inhábiles mediante un aviso previo a la CNBV, en el que deben señalar las localidades y las operaciones que ofrecerán.

Por ello, si utilizas una sucursal con horarios especiales, revisa directamente con tu banco si tendrá atención el 2 de noviembre.

¿Qué otros cierres bancarios quedan en 2026?

Después del Día de Muertos, el calendario contempla estas fechas:

Lunes 16 de noviembre , en conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

, en conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana. Sábado 12 de diciembre.

Viernes 25 de diciembre, por Navidad.

Antes de acudir, consulta los horarios oficiales de tu sucursal, especialmente si necesitas resolver un trámite que no puedes completar desde el celular.