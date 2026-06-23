¿Qué dijo Carlos Monsiváis sobre Andrés Manuel López Obrador? Aquí te contamos

Una entrevista del medio nacional El Universal al escritor y cronista mexicano Carlos Monsiváis volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que diversos fragmentos resurgieran en redes sociales durante los últimos días.

En dichas declaraciones, el periodista lanzó severas críticas contra el entonces político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, a quien describió como una figura con “sueños de grandeza” y una ambición política que consideraba excesiva.

Una crítica frontal a las aspiraciones políticas de AMLO

La polémica se reactivó después de que medios nacionales retomaran una antigua conversación en la que Monsiváis expresaba opiniones muy duras sobre quien años después se convertiría en presidente de México . Las declaraciones han generado reacciones encontradas entre simpatizantes y críticos del exmandatario.

Las palabras atribuidas al escritor destacan por su dureza y por provenir de una de las voces intelectuales más influyentes de México durante las últimas décadas. Monsiváis fue reconocido por su capacidad para analizar la vida política y social del país, por lo que sus opiniones continúan generando interés incluso años después de su fallecimiento.

'Deliciosas y divertidas noches con él'

Otro de los aspectos que más llamó la atención de la entrevista es que Monsiváis afirmó haber convivido de manera muy personal con López Obrador cuando éste era joven .

Según su relato, llegó a brindarle alojamiento durante varios meses en la Ciudad de México tras presuntamente haber matado por accidente a su hermano, experiencia que le permitió conocer de primera mano su personalidad y sus aspiraciones.

“Lo tuve aquí en mi casa por espacio de 9 meses, pasé deliciosas y divertidas noches con él", comentó.

Las declaraciones que encendieron el debate

La reaparición de estos fragmentos ocurre en un momento en que la figura de López Obrador sigue siendo objeto de análisis tras concluir su mandato presidencial. Mientras algunos usuarios consideran que las críticas de Monsiváis fueron apresuradas, otros cuestionan el contexto en el que se dijeron.

Lo cierto es que la entrevista ha vuelto a colocar el nombre de Carlos Monsiváis en la conversación nacional, recordando el papel que desempeñó como observador crítico de la vida pública mexicana. Sus opiniones, independientemente de las posturas ideológicas, siguen generando interés debido a la influencia cultural y política que ejerció durante décadas.