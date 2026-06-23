¿Qué dijo Marina del Pilar en el audio filtrado? Esto es lo que sabemos

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que se difundiera un audio en el que presuntamente sostiene una conversación con un supuesto funcionario estadounidense y un intermediario relacionado con su situación migratoria en Estados Unidos.

La filtración provocó especulaciones sobre el contenido de la charla y sobre las verdaderas intenciones detrás de los acercamientos que la mandataria habría sostenido con representantes o enlaces vinculados a autoridades de Estados Unidos.

El contenido del audio que desató la controversia

De acuerdo con los reportes que revelaron la grabación, en la llamada aparece un intermediario que plantea la posibilidad de organizar una reunión presencial entre Marina del Pilar y representantes estadounidenses para abordar su situación migratoria.

"Puede traer sus abogados, con gusto y lo podemos hacer en el consulado americano, en una oficina privada en Tijuana. Y aparte de eso, ayudarla con los términos, algunas sanciones y cargos que pueden presentar".

Luego en la conversación, la gobernadora sorprende con su tranquilidad al ser notificada por los estadounidenses: "obviamente para mí es importante porque es el que tiene todo el tema jurídico. Yo la verdad estoy tranquila".

La respuesta de la gobernadora tras la difusión

Luego de que el audio se hiciera público, Marina del Pilar rechazó las versiones que sugieren la existencia de acuerdos secretos o negociaciones irregulares con autoridades estadounidenses. Según explicó, la llamada formó parte de las acciones legales emprendidas para buscar la restitución de su visa y negó que se tratara de una negociación relacionada con investigaciones penales.

Por ahora, la conversación filtrada continúa generando análisis y cuestionamientos, mientras tanto, la gobernadora mantiene que todo se trata de un procedimiento legal encaminado a recuperar su visa y sostiene que cualquier acercamiento con autoridades estadounidenses se ha realizado dentro del marco institucional y con asesoría jurídica especializada.