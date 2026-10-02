¿Qué dijo Sheinbaum sobre el brutal ataque en secundaria de Torreón?

Tras el ataque de dos jóvenes a una secundaria en Torreón, que dejó a una maestra fallecida, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que “es pasarle la responsabilidad a las plataformas”.

En su conferencia mañanera de este viernes 2 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también declaró que “tiene que haber límites” en las redes sociales.

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal anunció la conformación de un equipo de trabajo de su gobierno y exigió a las plataformas prohibir las comunicaciones de actos violentos.

“El objetivo, primero, es pasarle la responsabilidad a las plataformas para que, si ellos encuentran que hay comunicación, interacción de algo que tiene que ver con actos violentos como los que ya ocurrieron -son tres o cuatro ocasiones en el país-, pues que bajen esos contenidos y reporten a la autoridad”, declaró Claudia Sheinbaum.

“Tiene que haber límites en las plataformas. Alguien que no esté de acuerdo, la verdad sería inentendible”, agregó la titular del Ejecutivo federal.