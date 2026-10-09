¿Qué dijo Sheinbaum sobre riña registrada en el penal de Mazatlán y que dejó al menos 10 muertos?

Tras el motín que se registro en el Penal de Mazatlán, Sinaloa, este viernes 9 de octubre se le cuestionó a la presidente Claudia Sheinbaum sobre el hecho, pues familiares de los internos se encuentran en constante incertidumbre luego de que se anunció la suspensión de visitas familiares.

Según la información que ha trascendido, este hecho dejó como saldo 10 personas sin vida, entre ellos un niño de 2 años, así como 16 lesionados , sin que se especifiquen mayores detalles sobre identidades.

La mandataria federal dijo durante su conferencia matutitna que el Gobierno Federal ya se encuentra investigando el hecho y se trabaja de manera corodinada con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez, para reforzar el sistema penitenciario.

“Está apoyando el Gabinete de Seguridad y se está trabajando con ella para reforzar el sistema penitenciario de Sinaloa. Entonces, yo espero que la gobernadora pueda dar esta información”, declaró Sheinbaum.

Añadió que se le está brindando atención a los familiares de las víctimas, al señalar que tanto el sistema penitenciario estatal como el federal tienen la obligación de proporcionar este acompañamiento.

También, adelantó que el Gabinete de Seguridad será el encargado de informar sobre las causas que originaron la riña al interior del centro penitenciario, así como de ofrecer mayores detalles sobre los hechos.