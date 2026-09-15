Que el amor por México no se quede en el Grito: Pancho Franco propone sembrar árboles con niños

El regidor Pancho Franco participó en festejos patrios realizados en instituciones educativas de la capital duranguense, donde convivió con estudiantes, docentes y familias. Durante las actividades, propuso aprovechar estas fechas para involucrar a niñas y niños en el cuidado de su entorno.

Una de las acciones que planteó fue plantar un árbol en familia. A su juicio, hacerlo junto con los menores y acompañarlos mientras crece puede ayudar a que relacionen el cuidado del medio ambiente con el lugar donde viven.

“Esa es una de las formas más bonitas de enseñarles a cuidar su país: sembrar junto con ellos un árbol, verlo crecer y recordarles que también sus sueños pueden crecer y transformar su comunidad”, expresó.

Franco, quien coordina la bancada de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento, señaló que los festejos del 15 de septiembre también son una ocasión para hablar con los niños sobre sus raíces y reconocer el papel de las familias, en particular de las abuelas y los abuelos, en la transmisión de esas historias.

El regidor sostuvo que el cariño por México puede enseñarse desde la infancia mediante acciones cotidianas, como respetar a los demás y cuidar los espacios de la comunidad. “Nuestra casa es México y el amor por nuestra tierra se siembra desde la infancia”, dijo.