¿Qué enfermedad tiene Aldo Rendón y que generó su salida de La Casa de los Famosos 2026?

El reality más visto en México actualmente es La Casa de los Famosos, sin embargo, a un mes de que llegue a la recta final y las sorpresas no han dejado de impresionar a los televidentes.

Este martes 1 de septiembre se llevó a cabo la "Noche de Cine", en donde los habitantes estuvieron revisando algunas de las cosas que ocurrieron durante los últimos días.

Sin embargo, hubo un momento decisivo durante la transmisión, pues Galilea Montijo anunció que se daría una noticia importante antes de que el programa terminara y cuando llegó el momento, Aldo Rendón tomó la palabra.

Rendón se posicionó frente a su compañeros y les confesó que esa fue su última noche en La Casa, pues debido a "problemas de salud" tenía que dejar el pograma.

"Me voy de La Casa. Las condiciones de La Casa no son las adecuadas para que yo esté aquí. Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento ya", confesó entre lágrimas.

Las reacciones a su decisión fueron de sentimientos encontrados , pues sus compañeros de cuarto no podían creer que estuviera que marcharse tan rápido.

"No puedo estar saliendo y regresando a hacerme el tratamiento, entonces me voy de La Casa hoy (...) No se asusten, estoy muy bien (...) Es la mejor decisión, yo la tomé porque si no... creo que es lo más responsable", agregó.

Galilela y "La Jefa" le pidieron despedirse de sus compañeros y abandonar La Casa, no sin antes recibir palabras de cada uno, siendo Yahir el más afectado por su salida.

¿Qué enfermedad tiene Aldo Rendón?

Durante su mensaje de despedida, el diseñador no habló a fondo de qué enfermedad tiene, solo dijo que es reversible y es importante que se atienda inmediatamente.

Sin embargo, Jaqueline Martínez "Chamonic", una influencer de espectáculos, mencionó que se podría tratar de cirrosis y ya había presentado algunos síntomas.

"Él está enfermeo del hígado (cirrosis) por eso tenía sus ojos amarillos (ictericia) y en los últimos días se le subió la bilirrubina y también tenía ya dolores en sus articulaciones. El dolor en los codos es porque tiene el ácido úrico elevado, lo que le llaman gota", dijo la creadora.

Pese a que muchos han mencionado esto y otros problemas como la anemia, aún no hay un diagnóstico oficial que informe sobre el estado de salud de Aldo.

¿Quién es Aldo Rendón?

Aunque su imagen comenzó a conocerse por algunos videos que comenzó a grabar en YouTube, su nombre es famoso en los pasillos de televisoras, sets de grabación y entre las famosas, pues Aldo es un estilista y consultor de imagen que ha estado con las mejores estrellas.

Nació en Culiacán, Sinaloa, y actualmente viven en Ciudad de México por su trabajo. Tiene 47 años de edad y, además de su estilo, destaca por su personalidad y forma directa de decir lo que piensa.

Durante 25 años ha logrado posicionar su trabajo, encargándose de los vestuarios de famosas como Thalía, Galilea Montijo, Belinda y Gloria Trevi; convirtiéndose así en uno de los stylists más solicitados.