¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar, el cáncer que le diagnosticaron al papa León XIV?

La operación del papa León XIV puso bajo atención un término médico poco familiar para muchas personas: adenocarcinoma pulmonar. Aunque el Vaticano informó que la intervención concluyó con éxito, el diagnóstico plantea preguntas sobre la enfermedad y las posibilidades de recuperación.

El pontífice fue intervenido el martes 13 de octubre en el Hospital Gemelli de Roma, donde le retiraron el lóbulo inferior del pulmón derecho. El examen del tejido confirmó que la lesión correspondía a este tipo de cáncer.

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¿Qué es un adenocarcinoma pulmonar?

Es un tumor maligno que se origina en células del pulmón que normalmente producen sustancias como mucosidad. Pertenece al grupo de los cánceres de pulmón de células no pequeñas y es su subtipo más frecuente.

De acuerdo con la Sociedad Americana contra el Cáncer, aparece principalmente en personas que fuman o fumaron, pero también es el cáncer pulmonar más frecuente entre quienes nunca han fumado. Por ello, el diagnóstico por sí solo no permite atribuirlo al consumo de tabaco.

¿Qué tan peligroso es y cuál es su pronóstico?

El nombre del tumor identifica el tipo de células afectadas, pero no indica por sí mismo qué tan avanzada está la enfermedad.

Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, el pronóstico depende de factores como el tamaño del tumor, si alcanzó ganglios linfáticos o se extendió a otros órganos, además del estado general de salud del paciente.

Cuando está localizado y la persona puede someterse a una operación, la cirugía puede realizarse con la intención de curarlo. Algunos pacientes requieren tratamientos adicionales, como quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas o radioterapia, según la etapa y las características del tumor.

¿Cómo es la recuperación después de la cirugía?

La extirpación de un lóbulo pulmonar se conoce como lobectomía. La recuperación suele tomar semanas o meses, dependiendo de la técnica utilizada, la función pulmonar previa y la aparición de complicaciones.

Los ejercicios de respiración ayudan a expandir el pulmón y a prevenir problemas como la neumonía. El alta hospitalaria representa una parte del proceso: recuperar fuerza y retomar las actividades habituales puede requerir más tiempo.

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¿Cómo evoluciona el papa León XIV?

Este miércoles 14 de octubre, el Vaticano informó que el Papa retomó su alimentación habitual, comenzó a caminar e inició ejercicios respiratorios. Sus médicos señalaron que los análisis de sangre y la radiografía de tórax mostraban una evolución posoperatoria normal.

Sin embargo, una recuperación favorable de la cirugía todavía no permite establecer el pronóstico definitivo del cáncer. Hasta esta actualización, no se había precisado públicamente si necesitará tratamiento adicional.

Los estudios del tejido y la evaluación de una posible extensión de la enfermedad serán determinantes para definir los siguientes pasos de su atención.