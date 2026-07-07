¿Qué es el 'clipping', el trabajo que está sorprendiendo al mercado laboral?

Hoy por hoy, las redes sociales ya se han convertido en un empleo de tiempo completo con diferentes áreas en donde la gente puede llegar a desempeñarse. Conforme van pasando los años, más oportunidades laborales se van creando debido al alto consumo que tenemos de estas mismas.

Entre ellas destaca el clipping, una actividad que ha ganado notoriedad en plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, donde miles de personas generan ingresos altos ingresos por apoyar a creadores de contenido.

¿En qué consiste el clipping?

El clipping, en el contexto de las redes sociales, consiste en seleccionar los momentos más llamativos, graciosos, polémicos o informativos de un video largo y convertirlos en clips breves , generalmente en formato vertical, para publicarlos en plataformas como TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts.

El objetivo es captar la atención de los usuarios en pocos segundos y lograr que el contenido alcance un mayor número de reproducciones que el video original. Para ello, quienes realizan este trabajo suelen añadir subtítulos dinámicos, efectos visuales, acercamientos, música o cambios de ritmo que hagan más atractivo el material.

Esta práctica ha cobrado fuerza debido a que muchos creadores de contenido producen transmisiones de varias horas o videos extensos, por lo que resulta complicado para una gran parte de la audiencia consumirlos completos. Los clips permiten resumir esos momentos en apenas unos segundos o minutos.

Una oportunidad de empleo en crecimiento

El auge de este modelo ha provocado que numerosos influencers y empresas comiencen a contratar freelancers para este tipo de empleos. En algunos casos, el pago se establece por video entregado, mientras que otros acuerdos contemplan un salario fijo o incluso esquemas de comisiones basados en el desempeño de los clips publicados.

También existen creadores que permiten que cualquier persona realice clips de su contenido y los publique en cuentas independientes. Si esos videos generan ingresos mediante programas de monetización o acuerdos comerciales, el editor obtiene una parte de las ganancias.

Para muchos jóvenes, el clipping representa una puerta de entrada a la industria audiovisual y del marketing digital, ya que les permite desarrollar experiencia en edición, narrativa y estrategias para redes sociales mientras generan ingresos.

Con el consumo de videos cortos en constante crecimiento, todo apunta a que este tipo de empleo continuará expandiéndose y consolidándose como una de las nuevas profesiones nacidas completamente del ecosistema digital.