¿Qué es el Pickleball? El deporte de raqueta del Cancha 9 Open que va a conquistar a Durango

Conoce el pickleball, el fenómeno deportivo mundial que define al Cancha 9 Open en Durango. Surgido en 1965 en Estados Unidos como una disciplina híbrida que fusiona elementos del tenis, bádminton y ping-pong, el pickleball se posiciona como el deporte de mayor crecimiento global. En el marco del Primer Torneo Cancha 9 Open by Kia Guadiana, impulsado por El Siglo de Durango del 4 al 8 de noviembre, resulta indispensable comprender sus bases técnicas.

A diferencia de otros deportes de raqueta, el pickleball se disputa en una cancha de 13.41 metros de largo por 6.10 metros de ancho, medidas idénticas a las de una pista de bádminton para dobles. La red se ubica a una altura de 86 centímetros en el centro y 91 en los extremos, lo que exige precisión en desplazamientos de corta distancia.

Elementos clave para la disciplina

El equipamiento oficial contempla una pala lisa y rígida, fabricada con madera o materiales compuestos, y una pelota de plástico hueca perforada con entre 26 y 40 agujeros circulares. Esta particularidad aerodinámica disminuye la velocidad de vuelo frente a la pelota de tenis convencional, favoreciendo intercambios prolongados, alto control de trayectoria y menor impacto articular.

Entre sus reglas fundamentales destaca la zona de no volea, conocida como 'la cocina', que abarca 2.13 metros a cada lado de la red. En esta área está prohibido golpear la pelota en el aire, lo que evita remates agresivos sobre la malla y obliga a los contendientes a desarrollar un juego táctico basado en el toque sutil.

Apto para todo el público

Adicionalmente, la norma del doble bote establece que tanto el servicio diagonal como su devolución deben botar obligatoriamente en el suelo antes de permitir voleas. Esta accesibilidad reglamentaria permite que atletas con experiencia en tenis o pádel se adapten con facilidad, aspecto subrayado por el organizador Elías Ramos de cara al torneo estelar.

Con una cuota de registro de 600 pesos por jugador y premios económicos en las divisiones Avanzados, Intermedios, Principiantes y Femenil, el Cancha 9 Open entra en su etapa final de inscripciones en cancha9.com.mx. La competencia se perfila como la vitrina idónea para que Durango presencie el despegue de esta disciplina que conquista escenarios internacionales.