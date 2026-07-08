¿Qué es el 'TAG' en las casetas y cómo funciona? Aquí te contamos

Cada vez es más común encontrar carriles exclusivos para vehículos que pasan por las casetas sin detenerse o incluso autopistas donde ya no existen las tradicionales barreras de cobro. Detrás de este sistema se encuentra el llamado TAG.

¿Qué es?

El TAG es una etiqueta o transpondedor electrónico que se coloca generalmente en el parabrisas del automóvil. Este dispositivo está vinculado a la información del vehículo y a un método de pago previamente registrado, como una tarjeta bancaria o una cuenta digital.

Cuando el automóvil atraviesa una caseta o un pórtico de peaje, un lector detecta automáticamente el TAG y genera el cobro correspondiente en cuestión de segundos, permitiendo que el conductor continúe su trayecto sin detenerse.

En muchos sistemas modernos, si el lector no alcanza a detectar el dispositivo, entran en funcionamiento cámaras con tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) , las cuales identifican la matrícula o placa del vehículo para validar el paso y realizar el cargo correspondiente.

Adiós a las barreras tradicionales

La evolución de esta tecnología ha permitido que algunas autopistas eliminen por completo las tradicionales plumas o barreras de peaje.

En lugar de reducir la velocidad para pagar, los automovilistas simplemente circulan bajo estructuras equipadas con sensores y cámaras que registran automáticamente cada vehículo.

Este modelo, conocido como free flow o peaje sin barreras, busca disminuir los tiempos de espera, reducir los congestionamientos y hacer más eficiente el flujo vehicular, especialmente en carreteras con alta demanda.

Una tecnología que sigue expandiéndose

El uso de sistemas electrónicos para el cobro de peajes continúa creciendo en diversas partes del mundo debido a las ventajas que ofrece tanto para los conductores como para las autoridades responsables de la infraestructura carretera .

Además de reducir filas y tiempos de espera, el TAG ayuda a disminuir el uso de efectivo, agiliza la administración de los peajes y permite un mejor control del flujo vehicular mediante herramientas digitales.

Con la incorporación de nuevas autopistas y carreteras a estos esquemas, cada vez más conductores optan por utilizar este tipo de dispositivos para realizar sus viajes de una manera más rápida, cómoda y eficiente.