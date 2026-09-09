¿Qué es la Prueba PISA y por qué México salió reprobado en lectura y matemáticas?

Los resultados de una de las evaluaciones educativas más importantes del mundo volvieron a colocar a México frente a un problema que se arrastra desde hace años: una amplia proporción de sus estudiantes llega a los 15 años sin dominar habilidades consideradas indispensables para continuar aprendiendo.

La edición 2025 de la Prueba PISA mostró que el país se mantiene por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en matemáticas, lectura y ciencias.

¿Qué es la Prueba PISA?

PISA son las siglas en inglés del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes. La prueba es organizada por la OCDE y se aplica, generalmente cada tres años, a jóvenes de 15 años de distintos países y economías.

A diferencia de un examen escolar, no busca medir cuánto contenido memorizaron los alumnos ni asignarles una calificación individual. Su objetivo es conocer si pueden utilizar lo aprendido para resolver problemas de la vida cotidiana, comprender textos, interpretar información y explicar fenómenos científicos.

En la edición de 2025 participaron alrededor de 760 mil estudiantes de 91 países y economías. Los resultados permiten comparar el desempeño de los sistemas educativos e identificar rezagos y desigualdades.

México retrocede en matemáticas y lectura

Los estudiantes mexicanos obtuvieron un promedio de 388 puntos en matemáticas, mientras que el promedio de los países de la OCDE fue de 463. La cifra nacional disminuyó siete puntos respecto de 2022 y representó el resultado más bajo para México en esta materia desde 2006.

Solo el 30 por ciento alcanzó al menos el nivel básico en matemáticas, frente al 65 por ciento registrado en promedio dentro de la organización. Este nivel implica poder realizar tareas como comparar dos rutas o convertir cantidades entre distintas monedas.

En lectura, México consiguió 408 puntos, contra los 461 de la OCDE. Únicamente la mitad de los estudiantes mexicanos alcanzó las competencias básicas, mientras que el promedio internacional fue del 69 por ciento.

Aunque en ciencias hubo una ligera mejoría de cuatro puntos y el país llegó a 414, también permaneció lejos del promedio de 482 puntos de la organización.

¿Por qué se considera un resultado reprobatorio?

El informe encontró que el 41.8 por ciento de los alumnos mexicanos quedó por debajo del nivel básico en las tres áreas evaluadas, más del doble del promedio de la OCDE, que fue de 19.7 por ciento.

Esto significa que cuatro de cada diez jóvenes presentaron dificultades simultáneas para comprender textos, aplicar operaciones matemáticas y emplear conocimientos científicos sencillos.

Además, apenas el 0.5 por ciento de los mexicanos alcanzó niveles de excelencia en alguna de las tres áreas, frente al 11.9 por ciento registrado en promedio entre los países integrantes de la organización.

La OCDE señaló que parte de la caída puede relacionarse con la incorporación al sistema educativo de más estudiantes provenientes de sectores marginados. Sin embargo, advirtió que el reto para México será mejorar la calidad de la enseñanza, reducir las carencias materiales en las escuelas y evitar que el mayor acceso educativo ocurra sin avances en el aprendizaje.