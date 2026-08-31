¿Qué está pasando en Zacatecas? Esto es lo que sabemos del ataque con explosivos a policías

Un nuevo hecho violento mantiene al estado de Zacatecas en alerta, luego de que este domingo 30 de agosto se registrara un ataque con explosivos a la comandancia municial de Ojocaliente, que se ubica al sureste.

Los hechos ocurrieron cerca de las 20:00 horas, cuando un auto explotó afuera de este lugar , dejando 11 vehículos particulares y dos patrullas con daños, así como nueve civiles y dos policías heridos.

De inmediato comenzó una movilización hacia la zona, en donde conductores de otros autos comenzaron a retroceder para evitar ser afectados por las columnas de fuego que se registraron y que bomberos comenzaban a sofocar.

Tras el hecho, varios videos comenzaron a circular en redes sociales, en donde se veía el momento en que el fuego acaparaba las unidades afectadas y muchas personas huían del lugar, algunas presentando lesiones.

A raíz de esta situación, se informó que la coronación de la Reina de la Feria 2026 se había cancelado y el regreso a clases del 31 de agosto también estaría suspendido hasta nuevo aviso.

Las primeras declaraciones

En los primeros reportes, Rodrigo Reyes Mugüerza, titular de la Secretaría Genera de Gobierno, informó que las primeras investigaciones apuntan a que el artefacto explosivo se encontraba en un automóvil particular que estaba alrededor de la Comandancia.

Cristian Paul Camacho, fiscal estatal de Zacatecas, informó durante la mañana de este lunes que los dos policías municipales sufrieron lesiones leves, mientras que del resto de los civiles afectados dos se encuentran graves.

El fiscal estatal, en la misma entrevista de este 31 de agosto, dijo que ya se encuentran investigando los hechos, pero que los primeros indicios que se han obtenido apunta a que el ataque fue perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Añadió que podría haber relación entre el ataque y la detención de un joven de 18 años el sábado en el municipio de Asientos, Aguascalientes, luego de agredecir a policías e la zona limítrofe con Zacatecas.

"Es correcto", confirmó tras preguntarle si el ataque en Ojocaliente habría sido ordenado por ese grupo y también señaló que no se descarta que esto haya sido en represalia de la detención del joven.

¿Por qué atacaron a los policías de Ojocaliente?

Tras la confirmación del fiscal sobre la presunta participación del CJNG, El Universal informó que esto se debe a un conflicto con otro grupo denominado "La Mayiza" del Cártel de Sinaloa.

La situación habría comenzado a finales del 2025 , cuando los de Jalisco difundieron un video en redes sociales amenazando a directores de policía de varios municipios de Zacatecas, incluido Ojocaliente, luego de que "le brindaron respaldo al grupo del Mayo Zambada".

Según, el video fue grabado por un grupo que se nombra "Operativa FZ Zacatecas Nueva Generación", quienes anunciaron ataques contra la policía estatal porque supuestamente ofrecían protección a los "MZ de Sinaloa".

Algunos reportes de inteligencia del gobierno federal habrían indicado que este grupo se había "internado" en Zacatecas con hombres, armas y municiones proporcionados por el CJNG quien tiene una plaza en Aguascalientes.

El medio también señala que presuntamente por un tiempo los de Jalisco y los de Sinaloa había "trazado líneas de frontera y establecieron una especie de "pax narca" , pero esta se rompió luego de que integrantes del "Mayito Flaco" cobraran la vida de 10 personas.

Estos cuerpos sería los que encontraron colgados en puentes de carreteras y bulevares de Zacatecas, en donde encontraron al menos un duranguense.

Las primeras investigaciones

Las diligencias para esclarcer el hecho continúan y hasta la publicación de esta nota se informó que autoridades identificaron el número de serie de uno de los vehículos relacionados con el ataque.

Según Camacho cuentan con reprote de robo con violencia, el cual habría ocurrido durante abril de 2016 en Jalisco.

Asimismo, se encuentran revisando algunas videograbaciones públicas y privadas para reconstruir el recorrido que hizo la unidad, y así establecer qué sucedió antes y después de la explosición.