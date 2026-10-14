¿Qué estados resentirán los efectos del frente frío 2 en México?

El frente frío número 2 mantendrá condiciones de lluvia, viento fuerte y descenso de temperatura en el norte de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en su actualización del 14 de octubre, el sistema frontal se encuentra sobre el noroeste del territorio nacional y para el jueves 15 se extenderá sobre el norte del país.

Sus efectos serán distintos en cada región, por lo que el pronóstico contempla tanto tormentas como cambios en las temperaturas y posibles torbellinos.

¿Qué estados se verán afectados?

Para el jueves 15 de octubre se pronostican lluvias de 75 a 150 milímetros en el noreste, este y sur de Chihuahua, el noroeste y oeste de Coahuila, así como el norte de Durango.

En Zacatecas, particularmente en el sur de la entidad, se esperan precipitaciones muy fuertes, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros. También se contemplan lluvias fuertes en el sur de Sinaloa y chubascos en Nuevo León.

Este escenario estará relacionado con la interacción del frente frío con un canal de baja presión, una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera. La combinación favorecerá el desarrollo de tormentas en el norte y noreste.

Vientos fuertes y posibles torbellinos

El pronóstico también advierte sobre la posibilidad de torbellinos en el norte y noreste de Chihuahua y el norte de Coahuila. Para estas entidades, además de Sonora, se prevén rachas de viento de entre 80 y 100 kilómetros por hora .

En Baja California, las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora. Estas condiciones pueden provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, mientras que las tormentas podrían acompañarse de actividad eléctrica y granizo.

Prevención ante todo

Durante la madrugada del jueves se esperan mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas, entre otras entidades. Estos valores corresponden a regiones montañosas y no representan una temperatura uniforme para todo el estado.

Ante las lluvias, el organismo advierte sobre posibles incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. El seguimiento de las actualizaciones meteorológicas permitirá conocer los cambios en la intensidad y distribución de estos efectos.