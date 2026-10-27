¿Qué estados tendrán frío extremo de -5 grados del 28 al 30 de octubre? Esto dice el SMN

A dos meses de que el invierno se sitúe sobre el territorio mexicano, los fenómenos naturales y la temporada de frentes fríos continúan dejando en el país termómetros con temperaturas muy bajas.

Y para los últimos días de octubre no será la excepción, pues el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que del miércoles 28 al viernes 30 se tengan temperaturas de -5 grados Celsius.

Además, se espera que el ingreso de otros frentes fríos, sobre todo durante los últimos días de este mes y principios de noviembre.

¿Cómo estará el clima en esos días?

De acuerdo al pronóstico general extendido de este organismo, la tormenta tropical Vance continúa su paso por México y el miércoles se localizará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco.

Su circulación mantiene la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en zonas de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit; además, se prevé que se tengan rachas de viento y oleaje elevado en las cosas de estas zonas.

También, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, provoquen que otras zonas también tengan precipitaciones y chubascos.

Esto último se mantendrá también el jueves y viernes, por lo que han alertado a los habitantes de varios estados por las lluvias y el descenso de temperaturas de manera considerable.

Estados con temperaturas de -5°C

En el informe proporcionado por el SMN, se especifica que durante los días miérocles 28, jueves 29 y viernes 30 de octubre serán solo las zonas serranas de los siguientes estados quienes tengan este dígito durante las primeras horas del día:

Baja California

Chihuahua

Durango

Una vez que esta temperatura aumente, en el transcurso del día estas mismas ciudades tendrán la caída de lluvias de fuertes a muy fuertes.

¿Cómo será el clima en Durango capital para los próximos días?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) local compartió en su pronóstico que los próximos tres días la capital duranguense tendrá variaciones en las condiciones climáticas, sin embargo, la presencia de lluvias fuertes a muy fuertes o intensas sigue vigente, sobre todo los días miércoles 28 y jueves 29 de octubre.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas podrían ir de los 8 a los 13 grados Celsius durante las primeras horas , mientras que por la tarde se esperarían ascensos considerables que serían de los 15 a los 27 grados.

Sin embargo, este pronóstico podría cambiar durante las próximas horas, por lo que piden estar pendientes de las redes oficiales de las autoridades estatales y municipales, así como del SMN y Conagua.