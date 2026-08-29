¿Qué fue de Iván 'El Cholo' Gastélum tras su captura en 2016? Esto es lo que sabemos

El estreno de La Captura, producción de Netflix que recrea la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Los Mochis, Sinaloa, volvió a colocar bajo los reflectores a Jorge Iván Gastélum Ávila, alias “El Cholo Iván”, uno de los hombres que acompañaban al entonces líder del Cártel de Sinaloa durante aquel operativo ocurrido en enero de 2016.

¿Qué ocurrió con 'El Cholo Iván'?

Gastélum fue detenido junto con “El Chapo” en enero de 2016, después del operativo desarrollado en Los Mochis. Ambos habían conseguido salir del inmueble intervenido y trataron de escapar antes de ser interceptados por las autoridades.

Tras su arresto, “El Cholo Iván” quedó sujeto a distintos procedimientos judiciales en México. Durante octubre de aquel mismo año obtuvo un auto de libertad por algunas acusaciones, entre ellas homicidio en grado de tentativa y delitos relacionados con armas, sin embargo, esto no significó su liberación, debido a que todavía enfrentaba otros procesos y una condena pendiente. Para entonces se encontraba recluido en el penal federal del Altiplano.

Su permanencia en México se extendió durante varios años, mientras simultáneamente avanzaba una solicitud presentada por Estados Unidos para conseguir su extradición.

Estados Unidos lo logró

El procedimiento dio un giro definitivo en 2023. Después de varios recursos legales promovidos para evitar su traslado, un tribunal federal confirmó la negativa de amparo contra el acuerdo de extradición que había sido autorizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores desde diciembre de 2020.

Finalmente, Jorge Iván Gastélum fue extraditado de México a Estados Unidos el 1 de abril de 2023. La Fiscalía General de la República realizó su entrega a autoridades estadounidenses para que fuera presentado ante la Corte Federal del Distrito de Columbia. Días después, el Departamento de Justicia estadounidense confirmó su primera comparecencia ante dicha corte.

¿De qué acusan actualmente a 'El Cholo Iván'?

Según documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Gastélum habría desempeñado un papel relevante dentro del Cártel de Sinaloa entre 2009 y 2016.

Las autoridades estadounidenses lo señalaron como un integrante de alto rango de la organización y afirmaron que llegó a desempeñarse como jefe de plaza en Guamúchil, Sinaloa, donde presuntamente supervisaba a alrededor de 200 hombres armados.

Actualmente enfrenta un cargo por conspiración para fabricar y distribuir cocaína y marihuana con conocimiento de que las sustancias serían introducidas a Estados Unidos, además de una acusación relacionada con el uso de armas de fuego dentro de actividades de narcotráfico.

Su historia reaparece con 'La Captura'

La figura de “El Cholo Iván” volvió a generar interés después del estreno de La Captura en Netflix el pasado 21 de agosto.

A diferencia de “El Chapo”, quien fue extraditado en 2017 y posteriormente sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, Gastélum permaneció encarcelado en México hasta 2023, cuando finalmente fue entregado a las autoridades estadounidenses.