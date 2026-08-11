¿Qué fue de 'La Casa Blanca' del expresidente Enrique Peña Nieto? Aquí te contamos

A casi 12 años de que saliera a la luz uno de los mayores escándalos políticos del sexenio de Enrique Peña Nieto, la llamada “Casa Blanca” continúa generando interés.

El inmueble fue dado a conocer el 9 de noviembre de 2014 mediante una investigación periodística que reveló que la propiedad estaba registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa vinculada a Grupo Higa y al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista que había recibido distintos contratos públicos.

Desde entonces, la residencia quedó ligada a uno de los episodios más recordados de la presidencia de Peña Nieto. Sin embargo, con el paso del tiempo surgió una pregunta recurrente...

¿Qué ocurrió finalmente con la mansión?

La residencia destacó desde un inicio por sus dimensiones y características. El complejo alcanzaba aproximadamente mil 414 metros cuadrados tras integrar predios contiguos en una de las zonas residenciales más exclusivas de la capital.

El diseño fue realizado por el arquitecto Miguel Ángel Aragonés y el inmueble contaba con seis habitaciones, elevador, estacionamiento subterráneo, terrazas, áreas de comedor, jacuzzi y bar , además de interiores con mármol blanco y un sistema de iluminación sofisticado.

En su momento, la investigación periodística estimó su valor en aproximadamente 7 millones de dólares, equivalentes entonces a cerca de 86 millones de pesos. La controversia no se centró únicamente en el lujo del inmueble, sino principalmente en la relación entre la empresa propietaria y los contratos gubernamentales obtenidos por Grupo Higa.

¿Qué pasó con la Casa Blanca después del escándalo?

De acuerdo con información publicada en agosto de 2026, la mansión permanece deshabitada y sin uso, además de mostrar señales visibles de deterioro debido al paso del tiempo y a la falta de mantenimiento.

La propiedad tampoco habría sido ocupada nuevamente por la familia del expresidente después de que estalló la polémica .

¿Qué pasó con la investigación del caso?

El caso también provocó investigaciones sobre un posible conflicto de interés. Sin embargo, las indagatorias oficiales no terminaron en un proceso penal contra Enrique Peña Nieto o Angélica Rivera relacionado directamente con la adquisición del inmueble.

En años posteriores incluso surgieron investigaciones relacionadas con la desaparición o sustracción de documentos del expediente original, aunque el episodio central de la Casa Blanca terminó sin sanciones contra los principales protagonistas del escándalo.

Así, casi 12 años después de que la residencia acaparara titulares nacionales e internacionales, la llamada “Casa Blanca” continúa en Lomas de Chapultepec, pero deshabitada y alejada de la vida pública. Más que una residencia familiar, el inmueble terminó convertido en uno de los símbolos más reconocibles de las polémicas que marcaron el gobierno de Enrique Peña Nieto.