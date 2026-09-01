¿Qué fue de 'Lady Wuu' después de su inesperada viralidad? Aquí te contamos

A una década de convertirse inesperadamente en uno de los personajes más reconocidos de las redes sociales en México, Eduardo Arias Martínez, mejor conocido como “Lady Wuu”, volvió a llamar la atención luego de que resurgiera una entrevista en la que habló sobre lo ocurrido después de alcanzar la fama y el destino que tuvieron las ganancias obtenidas durante aquella etapa.

Su historia comenzó en 2016, cuando apareció en una entrevista realizada en torno a un concierto de Menudo. La emoción con la que respondió ante las cámaras y su particular expresión “wuuu” fueron suficientes para que el momento comenzara a circular masivamente en internet.

La caída de su imagen

Con el crecimiento de su popularidad, Arias comenzó a trabajar con un representante que administraba parte de sus compromisos profesionales . Sin embargo, años después aseguró que durante aquella etapa no siempre conocía cuánto se cobraba realmente por sus apariciones.

De acuerdo con el propio Eduardo, existía un acuerdo mediante el cual él recibiría la mayor parte del pago y su representante conservaría un porcentaje como comisión. No obstante, señaló que posteriormente comenzó a sospechar que las cantidades que llegaban a sus manos eran inferiores a las negociadas originalmente.

Uno de los episodios que mencionó para ejemplificar la situación ocurrió durante una colaboración con una agrupación de música regional mexicana. Arias relató que inicialmente le habían informado que recibiría alrededor de 5 mil pesos, aunque posteriormente habría descubierto que el pago acordado por su participación ascendía a aproximadamente 50 mil pesos.

¿A qué se dedica actualmente “Lady Wuu”?

Aunque su presencia en televisión disminuyó con el paso del tiempo, Eduardo Arias encontró nuevamente estabilidad en una actividad que ya conocía antes de convertirse en fenómeno de internet, la gastronomía.

Arias estudió esta área y actualmente continúa trabajando como chef. Ha explicado que prepara banquetes y taquizas para reuniones, además de realizar pedidos de comida.

También ha relatado que vende tacos en las inmediaciones del actual Estadio Banorte, anteriormente Estadio Azteca, principalmente durante partidos de futbol y conciertos, aprovechando la afluencia de personas en la zona.

Actualmente, lejos del ritmo que acompañó aquellos primeros meses de fama, Eduardo Arias mantiene su actividad profesional principalmente a través de la cocina y los servicios de alimentos.