¿Qué hacer en la Feria de Durango 2026 este viernes 17 de julio? Esta es la agenda del primer día

¡La espera termina este viernes! Pues luego de que se anunciara hace un par de meses, este viernes 17 de julio la Feria de Durango 2026 abre sus puertas al público, para ofrecer una variedad de conciertos y actividades para toda la familia. ¿Cuál será la agenda para el primer día? ¡Aquí te traemos todo lo que debes saber!

Año con año, julio en Durango es sinónimo de fiesta, pues desde mediados de mes hasta inicios de agosto se lleva a cabo la Feria de la ciudad, que en esta ocasión se desarrollará del viernes 17 de julio hasta el domingo 2 de agosto.

A lo largo de poco más de dos semanas, la Feria de Durango representará un espacio de recreación tanto para familias duranguenses como para turistas, por lo que se ofrecerá una variedad de conciertos con artistas de diversos géneros y para todas las edades, así como actividades recreativas, culturales y deportivas diarias.

Conciertos de este viernes 17 de julio

Con la llegada de la Feria de Durango, uno de los eventos más esperados por muchos son los conciertos que se ofrecen tanto en la Velaria como en el Palenque.

Para este viernes, la Velaria de la Feria será escenario para Gloria Trevi, artista mexicana de talla internacional, quien inaugurará la edición 2026 de la fiesta de la ciudad con un concierto a las 20:00 horas que promete traer algunos de sus mayores éxitos a los duranguenses.

A pesar de que el show de Gloria Trevi ya no cuenta con boletos en las secciones numeradas, cabe recordar que más de la mitad de las localidades de la Velaria son secciones gratuitas, por lo que los visitantes que vayan a la Feria aún podrán entrar al recinto si acuden temprano.

Por otro lado, el Palenque recibirá este viernes 17 de julio a Luis R. Conríquez, quien deleitará a los asistentes con un concierto que promete presentar sus mejores éxitos.

Agenda de actividades para este viernes 17 de julio

La Feria de Durango 2026 anunció que una de las actividades que se llevarán a cabo en el arranque será una Marching Band, que se presentará a las 5:00 p.m. en el pasillo central del recinto.

Además, este viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de julio, el artista chileno Gerardo Castro, en su alter ego Karcocha, reconocido mimo y clown urbano, ofrecerá sus conocidas presentaciones centradas en la interacción con el público. Estos espectáculos serán a las 6:00 p.m. durante los tres días.

Actividades diarias

La Feria de Durango contempla una agenda de actividades que se realizarán diariamente, algunas de ellas gratuitas y otras con un costo adicional.

Este año, al igual que en ediciones anteriores, en el recinto ferial se podrá usar la tirolesa que cruza el lago, por un costo adicional de 100 pesos por persona, en un horario de 3:00 p.m. a 11:00 p.m.

Además, en la edición 2026 de la Feria se realizará diariamente un espectáculo de video y luces en el lago, con un horario de 10:00 p.m. a 10:30 p.m.

En el lago también se podrá disfrutar todos los días de paseos en lancha, los cuales tienen un costo de 50 pesos por persona y que este viernes estarán habilitados de 1:00 p.m. a 2:00 a.m.

Otra de las propuestas de la Feria de este año son actividades recreativas diversas que se realizarán en el pasillo central del recinto, como juegos gigantes, jenga, lotería, entre otras.

Por último, otra de las atracciones principales que tendrá la Feria diariamente será el espectáculo de patinaje sobre hielo "The Greatest Showman", el cual no tendrá costo adicional y que este viernes tendrá funciones a las 4:00, 6:00 y 8:00 p.m.

La pista de hielo gratuita tendrá este viernes un horario de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

La Feria de Durango seguirá ofreciendo actividades diarias durante los 17 días que abrirá sus puertas al público.