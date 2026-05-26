¿Qué implica el decreto que dio Claudia Sheibaum a la Guarda Nacional? Aquí te contamos

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó un decreto que cambia de forma importante la manera en que se vigila el tránsito en las carreteras federales de México.

La medida fue oficializada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entró en vigor el 26 de mayo de 2026, como parte de una reforma al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal .

¿Qué significa esto?

Uno de los cambios más relevantes es que la Guardia Nacional ahora podrá desempeñar funciones completas de tránsito en carreteras federales. Esto significa que sus elementos podrán detener vehículos, dirigir la circulación, realizar inspecciones y aplicar infracciones a quienes incumplan el reglamento.

Además, sus indicaciones tendrán prioridad sobre señales de tránsito en ciertos casos, lo que refuerza su papel como autoridad directa en las vías federales.

También podrán levantar actas en caso de accidentes, emitir dictámenes técnicos e incluso participar en la verificación de condiciones mecánicas de los vehículos.

Multas, sanciones y nuevas obligaciones

Con este decreto, los conductores que circulen por carreteras federales deberán prestar mayor atención al cumplimiento de las normas, ya que las sanciones económicas están claramente definidas. Por ejemplo, desobedecer a un elemento de la Guardia Nacional puede derivar en multas que van de aproximadamente 4,600 a casi 5,900 pesos, dependiendo de la infracción.

También se contemplan sanciones por condiciones mecánicas deficientes, no tomar medidas de seguridad ante fallas o incumplir con requisitos del transporte federal, como la bitácora de servicio.

¿Qué cambia para los automovilistas?

En la práctica, este decreto implica que los conductores estarán bajo una vigilancia más estricta en carreteras federales. La presencia de la Guardia Nacional ya no será únicamente preventiva, sino también sancionadora .

Esto obliga a los automovilistas a cumplir con mayor rigor el reglamento, portar su documentación en regla y atender cualquier indicación de los elementos en carretera.

El cambio también ha generado debate, ya que amplía significativamente las funciones de la corporación en temas que anteriormente eran atribuidos principalmente a autoridades civiles de tránsito.