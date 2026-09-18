'Que formalidad no sea una carrera de obstáculos', pide Canaco ante Paquete Económico 2027

En el inicio del debate por los ingresos y egresos contenidos en el Paquete Económico 2027, en la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) filial Durango, Sergio Sánchez López, enfatizó que es necesario que las decisiones fiscales y presupuestales tomen en cuenta la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas; y de los negocios familiares.

Señaló que para el comercio establecido es importante que las medidas previstas para el próximo año no se concentren únicamente en la recaudación, sino que también generen condiciones para que los establecimientos puedan cumplir con sus obligaciones, invertir, contratar y crecer.

Destacó el planteamiento realizado por el presidente de Concanaco Servytur México, Octavio de la Torre Stéffano, quien señaló que, detrás de cada cifra del Paquete Económico hay negocios, empleos y familias. “México necesita recaudar, pero también facilitar que una empresa pueda cumplir, invertir, contratar y crecer. La formalidad debe ser una puerta al crecimiento, no una carrera de obstáculos”, indicó.

Agregó que quienes integran la Canaco Durango darán seguimiento a las disposiciones relacionadas con el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), el acceso al financiamiento y la incorporación a la seguridad social, así como a las medidas de simplificación y digitalización que puedan facilitar el cumplimiento para los pequeños negocios.

Añadió que también será importante observar el destino de la inversión pública en rubros que tienen una incidencia directa en la actividad económica de Durango, como infraestructura, carreteras, conectividad, seguridad, energía y desarrollo regional.

Además, a nivel nacional se plantea que una mayor recaudación debe acompañarse de certeza jurídica, reglas claras y facilidades para que más empresas puedan incorporarse y permanecer en la formalidad.

Para el comercio organizado de Durango, el seguimiento al presupuesto federal permitirá identificar las disposiciones que puedan incidir en la operación de los establecimientos y en las condiciones para generar y conservar empleos.