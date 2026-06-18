Que la vigilancia de corporaciones federales se mantenga en Durango: Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) filial Durango, Sergio Sánchez López, consideró positivo el hecho de que las autoridades federales hayan contemplado reforzar la seguridad en la entidad ya que la presencia de corporaciones como el Ejército y la Guardia Nacional ha generado una percepción de mayor tranquilidad.

“ Que sintamos que las autoridades, en especial ahorita las federales, estén contemplando más a Durango , que refuercen la cantidad de elementos, las posiciones, ha mejorado bastante la percepción que nosotros como ciudadanos y como empresarios tenemos hacia la ciudad”, manifestó.

Por lo que los empresarios del sector consideran que la presencia se debe mantener.

“Que este tipo de operativos, esta presencia se siga manteniendo para que la ciudadanía se siga sintiendo segura. Ese sentimiento de seguridad, de que pueden caminar en la ciudad, que pueden fortalecer, que pueden ejercer su actividad económica segura y respaldada es algo importante que se ha sentido”, manifestó.