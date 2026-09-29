¿Qué le pasa al cuerpo con la llegada del otoño?

Con días que comienzan a sentirse más cortos, menos horas de luz natural y temperaturas más bajas, el cuerpo necesita adaptarse a un nuevo ritmo.

El otoño trae consigo cambios en el sueño, la energía, el estado de ánimo e incluso algunos procesos físicos, los cuales pueden experimentar pequeños cambios durante estas semanas.

Aunque para muchas personas se trata de una transición completamente normal, es común sentir que el cuerpo funciona a un ritmo ligeramente distinto.

MENOS LUZ, MÁS SUEÑO

Uno de los cambios más perceptibles tiene que ver con el descanso, pues la disminución de la luz natural influye en el reloj biológico, encargado de regular los ciclos de sueño y vigilia.

Conforme anochece más temprano, el organismo puede comenzar a producir melatonina antes, favoreciendo una sensación de sueño que durante el verano quizá aparecía más tarde.

Al mismo tiempo, los cambios en la exposición a la luz pueden influir en sustancias relacionadas con el estado de ánimo y la sensación de bienestar.

Por ello, algunas personas experimentan durante el cambio de estación una especie de bajón de energía conocido como astenia otoñal, que puede manifestarse como cansancio, falta de motivación o mayor necesidad de descanso.

CAMBIO EN EL ÁNIMO

El otoño puede traer consigo una sensación de pausa, después de los meses de mayor actividad y de días largos, la reducción de las horas de luz y el regreso a rutinas más estructuradas pueden hacer que algunas personas se sientan más cansadas, irritables o con menos entusiasmo.

En la mayoría de los casos, estas sensaciones son pasajeras y forman parte del proceso de adaptación. Sin embargo, cuando los cambios de ánimo son intensos, persisten durante un periodo prolongado o interfieren con las actividades cotidianas, ya no deberían atribuirse simplemente a la llegada del otoño y conviene prestarles atención.

EL CUERPO LISTO PARA EL FRÍO

Con el descenso de las temperaturas también cambian algunos hábitos cotidianos. Se pasa más tiempo en espacios cerrados y disminuyen ciertas actividades al aire libre, mientras que la circulación de algunos virus respiratorios puede aumentar. Por eso, durante esta temporada suelen hacerse más frecuentes los resfriados y otras infecciones respiratorias.

El cabello también puede convertirse en protagonista de la transición estacional . Algunas personas notan una mayor caída durante el otoño, relacionada con las distintas fases naturales del ciclo capilar.

Aunque puede resultar llamativa al encontrar más cabello en el cepillo o la regadera, una caída temporal no necesariamente significa que exista un problema.

TEMPORADA PARA CAMBIAR EL RITMO

La adaptación al otoño puede ser más sencilla cuando el cuerpo recibe señales constantes, el mantener horarios relativamente regulares para dormir, aprovechar las horas de luz natural y salir al exterior durante el día son hábitos que pueden ayudar a sincronizar el reloj biológico con el nuevo ciclo de luz.

Po otro, el movimiento también tiene un papel importante, caminar, correr, practicar algún deporte o simplemente mantenerse activo durante el día puede favorecer la energía y el bienestar, mientras que una alimentación variada aporta los nutrientes necesarios para acompañar al organismo durante el cambio de estación.

El otoño, en ese sentido, puede entenderse como una invitación a bajar ligeramente el ritmo sin abandonar los hábitos que mantienen al cuerpo activo.

Dormir bien, exponerse a la luz natural, mantenerse en movimiento y cuidar la alimentación pueden hacer que la transición sea mucho más amable y que el cambio de estación se sienta como una nueva rutina, no como una pérdida de energía.