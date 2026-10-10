¿Qué le pasó a Natanael Cano y cuál es su estado de salud? Esto sabemos del cantante

El cantante mexicano Natanael Cano, considerado uno de los principales exponentes de los corridos tumbados, generó preocupación entre sus seguidores luego de anunciar la cancelación de las presentaciones restantes de su gira por México.

La noticia se dio a conocer el pasado jueves 8 de octubre mediante un comunicado difundido por su equipo de trabajo a través de las redes sociales de Los CT Records, en el que se confirmó que el intérprete suspendería los diez conciertos pendientes de su show Natanael Cano Vol. 1 Tour.

¿Qué ocurrió con Natanael Cano?

La decisión de interrumpir su gira ocurrió después de que el cantante de 25 años protagonizara una serie de publicaciones en Instagram que rápidamente se viralizaron y provocaron diversas reacciones entre sus seguidores.

Es importante señalar que no existe información oficial que relacione a Natanael con una enfermedad crónica u algo por el estilo como se había escuchado en redes sociales.. Su equipo se limitó a comunicar la necesidad de que el artista disponga de tiempo y espacio para atender su bienestar personal.

¿Cuál es su estado de salud?

Hasta este sábado 10 de octubre, no se ha comunicado una fecha para el regreso de Natanael Cano a los escenarios. Sus representantes solicitaron respeto hacia la privacidad del cantante y su familia durante este periodo, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias que motivaron la decisión.

La suspensión afecta diez presentaciones que estaban contempladas entre octubre y diciembre de 2026 en distintas ciudades del país, entre ellas Mérida, Veracruz, Puebla, Toluca, Oaxaca, Mexicali, Morelia, Monterrey, Torreón y Acapulco.

Respecto a los boletos adquiridos, el equipo del cantante informó que los asistentes podrán solicitar el reembolso correspondiente mediante las plataformas de venta y los establecimientos donde realizaron su compra. Los procedimientos y plazos dependerán de cada boletera.

La gira formaba parte de la promoción de su más reciente producción discográfica, Natanael Cano Vol. 1, lanzada durante agosto de este año, con la que el sonorense buscaba continuar su trayectoria dentro de la música regional mexicana.