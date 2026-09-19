¿Qué pasó con Raúl Jiménez? El DT del Wolverhampton aclara la gravedad de su lesión

El delantero mexicano Raúl Jiménez sufrió una lesión en la rodilla izquierda que lo mantendrá alejado de las canchas durante varias semanas. El percance ocurrió durante la primera mitad del encuentro de la Copa de la Liga de Inglaterra (EFL Cup) frente al Everton en el Hill Dickinson Stadium, obligándolo a abandonar prematuramente el terreno de juego.

El atacante iba a disputar solo 45 minutos para dosificar su carga física, pero en el minuto 38 sintió una molestia tras disputar un balón. El delantero caminó hacia el medio campo, se sentó sobre el césped para solicitar asistencia médica y fue sustituido por Adam Armstrong tras determinarse que no podía continuar en las acciones.

¿Qué tan grave está Raúl Jiménez?

En conferencia de prensa, el director técnico del Wolverhampton, César Peixoto, aclaró el panorama médico de su jugador estrella. El estratega explicó que los estudios médicos descartaron una dolencia muscular, confirmando que se trata de un problema articular relativamente sencillo y menos grave de lo previsto de manera preliminar.

Aunque la directiva médica del club aún no ha fijado un día exacto para su reaparición, Peixoto descartó por completo al atacante para el próximo compromiso liguero frente al West Bromwich Albion. El entrenador enfatizó que no arriesgará al ariete ni jugará con su estado físico hasta que alcance el cien por ciento.

Se pierde la convocatoria del 'Tri'

Esta baja representa un duro revés para el esquema ofensivo de los Wolves, donde Jiménez se consolidaba como pieza angular del ataque. El estratega portugués expresó su frustración ante la desafortunada jugada, pero confía en que la rehabilitación advance favorablemente para recuperar al delantero centro lo antes posible en la temporada.

Asimismo, el incidente le impedirá responder a la primera convocatoria del seleccionador Rafael Márquez con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA. Raúl Jiménez no estará disponible para afrontar los partidos amistosos contra Colombia, Perú y Estados Unidos, perdiéndose una importante oportunidad en el inicio del nuevo ciclo del Tricolor.