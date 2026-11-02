¿Qué le pasó al sacerdote Clemente Morales Topete durante su desaparición en Culiacán?

Habitantes de Sinaloa siguen viviendo episodios violentos, uno de los más recientes el hallazgo de un sacerdote de la ciudad de Culiacán con huellas de violencia y que ha causado gran conmoción en la sociedad.

De acuerdo a la información, Clemente Morales Topete había sido privado de su libertad por tres días , presuntamente habría sido interceptado por un grupo de personas desconocidas cuando acudía a una consulta médica.

En ese tiempo su ficha de búsqueda circuló por toda la ciudad y redes sociales, siendo la Diócesis de Culiacán los primeros en exigir que se regresara con vida al párroco.

No fue hasta el martes 27 de octubre cuando regresó por sus propios medios a la casa parroquial, sin embargo, su estado de salud eran grave, pues presentaba varios golpes en el cuerpo.

Tras ser atendido, el obispo Jesús José Herrera Quiñonez publicó una carta donde detalló cómo había sido encontrado y todo lo que sufrió.

¿Qué le pasó a Clemente mientras desapareció?

La misiva explica que las agresiones que se le observaron no eran menores, pues sus captores lo llevaron a un lugar y le "exigían información que no tenía", y al no tener respuestas comenzaron a torturarlo.

Durante esos tres días, recibió golpes en varias partes de cuerpo, así como quemaduras y amenazas de muerte.

"Confirmamos que el sacerdote fue levantado por un grupo de personas desconocidas y trasladado a un lugar desconocido, fue golpeado y le provocaron incluso quemaduras graves en su cuerpo", agrega Herrera Quiñonez en el documento.

Cuando Celmente regresó a la parroquía y al observar sus heridas, fue trasladado a una clínica cercana para recibir atención médica especializada.

También, se le detectó que presentaba afectaciones psicológicas y emocionales derivadas de las amenazas.

Al momento permanece hospitalizado, sin embargo, se dice que su estado de salud ha evolucionado de manera favorable, aunque aseguran que su recuperació requerirá tiempo.

En esa misma carta, el obispo señaló que las investigaciones continúan abiertas, por lo que pide no "anticipar conclusiones" y no "difundir información que comprometa las indagatorias".