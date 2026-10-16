¿Qué le pasó? Junior H aclara las especulaciones sobre su salud actual

El cantante mexicano Junior H salió a hablar sobre su estado de salud luego de que su apariencia física generara preocupación entre sus seguidores y diera paso a distintas especulaciones en redes sociales, donde incluso comenzaron a circular rumores sobre un supuesto diagnóstico de VIH.

Ante los comentarios, el intérprete de temas como “Y LLORO” y “El Azul” publicó un mensaje en sus historias de Instagram para aclarar su estado de salud y agradecer a quienes se han mantenido al pendiente de él.

¿Qué dijo Junior H sobre su estado de salud y su cambio físico?

La apariencia del cantante llamó la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si atravesaba algún problema de salud. Las dudas se extendieron en plataformas digitales, donde también se compartieron versiones sin confirmar sobre un posible padecimiento.

Entre ellas destacó el rumor relacionado con el VIH, que tomó fuerza luego de que circularan publicaciones que vinculaban al cantante con una historia difundida en internet.

Ante los crecientes rumores, Junior H decidió dirigirse a sus seguidores y aclarar cómo se encuentra actualmente. En el mensaje, agradeció las muestras de preocupación y explicó que los cambios en su apariencia no deben interpretarse como una señal de que enfrenta algún problema médico.

“Estoy bien, gracias a Dios. A todos los que se han preocupado de corazón, gracias por sus mensajes y cariño. Mi cambio físico es simplemente el resultado de decisiones que tomé por mi bienestar”, escribió.

El cantante no precisó cuáles fueron las decisiones a las que se refirió ni dio información adicional sobre su transformación física. No obstante, a través del comunicado publicado a través de sus redes sociales buscó responder a la preocupación de sus seguidores sin entrar en detalles sobre su vida personal.

Además de hablar sobre su situación, el intérprete aprovechó el mensaje para señalar el impacto que pueden tener los comentarios que circulan en internet, particularmente cuando se hacen suposiciones sobre la salud de alguien.

El cantante expresó molestia con la facilidad con la que algunas personas convierten un asunto delicado en tema de conversación

“Qué curioso cómo las redes sociales cada día están más podridas y pueden convertir algo tan personal como la salud de alguien en motivo de especulación y entretenimiento”, manifestó.

Junior H lamentó que las burlas relacionadas con la salud se hayan vuelto comunes, y recordó que una situación que para algunos puede parecer motivo de diversión representa una verdadera batalla para otras personas.

“Lo triste no es lo que se pueda decir de mí, sino la facilidad con la que hemos normalizado hablar y burlarnos de situaciones que para otras personas y familias representan verdaderas batallas”, agregó. “Allá afuera hay gente luchando por su vida, mientras otros hacen de la salud ajena un chiste”, escribió.

Para concluir, el cantante hizo un llamado a practicar la empatía y a no esperar a enfrentar una situación difícil para comprender la importancia del respeto a los demás.

“En fin, ojalá nunca tengamos que estar del otro lado para aprender a tener empatía. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga”, concluyó.

Hasta ahora el cantante no ha emitido más detalles acerca de su estado de salud actual, pues únicamente desmintió los rumores sobre el supuesto padecimiento.