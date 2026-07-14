¿Qué letras cobran su Pensión Bienestar para Adultos Mayores HOY martes 14 de julio?

Los pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores continúan este martes 14 de julio como parte del calendario correspondiente al bimestre julio-agosto, por lo que miles de beneficiarios esperan la llegada de su depósito de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.

La dispersión de los recursos comenzó el pasado 6 de julio y se realiza de manera escalonada para evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar y facilitar el proceso de pago a los derechohabientes de los distintos programas sociales.

¿Quiénes reciben su pago HOY?

De acuerdo con el calendario oficial, este martes 14 de julio aún corresponde el depósito para las personas cuyo primer apellido inicia con la letra G.

Esta letra recibe el apoyo durante dos días consecutivos debido al elevado número de beneficiarios registrados, por lo que quienes no acudieron o no vieron reflejado su depósito el lunes 13 de julio, aún pueden recibirlo durante este martes.

Además de la Pensión para Adultos Mayores, también se realizan depósitos para los beneficiarios de la Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y el Programa para Madres Trabajadoras, siguiendo el mismo calendario de pagos.

¿Cuánto dinero deposita cada programa?

La Pensión para Adultos Mayores continúa siendo el apoyo económico de mayor monto, con un depósito bimestral de 6 mil 400 pesos por beneficiario.

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, el apoyo corresponde a 3 mil 300 pesos cada dos meses, mientras que las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar reciben 3 mil 100 pesos.

Por su parte, el Programa para Madres Trabajadoras otorga un apoyo de mil 650 pesos por cada niña o niño registrado, también con periodicidad bimestral.

El calendario continuará durante julio

Los depósitos seguirán realizándose conforme al calendario establecido y concluirán el próximo 29 de julio, cuando reciban su apoyo las personas cuyos apellidos comienzan con las últimas letras del abecedario.

Al tratarse de una dispersión escalonada, los beneficiarios deben esperar la fecha que les corresponde según la inicial de su primer apellido, ya que los pagos no se realizan de manera simultánea para todos.

Recomiendan no retirar el dinero el mismo díaf

Las autoridades recuerdan que no es obligatorio acudir al Banco del Bienestar el mismo día en que se realiza el depósito, ya que el recurso permanece seguro en la cuenta hasta que el beneficiario decida retirarlo.

Asimismo, se recomienda consultar previamente el saldo mediante los canales oficiales del banco para confirmar que el pago ya fue depositado y evitar filas innecesarias en las sucursales.

También se aconseja no solicitar ayuda de personas desconocidas para realizar el retiro del dinero y procurar acudir en horarios con menor afluencia, con el objetivo de realizar el cobro de forma más segura.