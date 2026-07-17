'Que me busquen para comprarla y quemarla': Salinas Pliego reacciona a venta de la casa de Marx Arriaga

Luego de que Marx Arriaga Navarro anunciara que su casa se encontraba en venta, Salinas Pleigo no pudo esperar y le presentó una propuesta.

Hace aproximadamente cinco meses que Marx Arriaga, exdirector general de Materiales Educativos, fue destituido de su cargo en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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Debido a su negativa para acatar órdenes de la dependencia para eliminar y modificar contenidos de los libros de texto gratuitos, particularmente en lo referente a materiales de preescolar y a la integración de perspectivas de género.

La casa de Marx Arriaga en venta

Hoy en día anunció que su casa, que se ubica en Ciudad Juárez, Chihuahua, estaba en venta, esto con la finalidad de liquidar sus adeudos bancarios. Tras dar a conocer la noticia sobre la situación de su casa, Marx ha recibido múltiples contestaciones; entre ellas destaca la de un empresario muy importante a nivel nacional e internacional, hablamos de Ricardo Salinas Pliego.

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¿Salinas Pliego interesado en la casa de Marx Arriaga?

A través de su cuenta oficial de X, Salinas Pliego mostró interés en la casa de Arriaga, luego de comentar con sarcasmo la publicación.

"Cuando el banco remate tu casa, que me busquen para comprarla, llenarla de libros comunistas y quemarla junto con ellos. Dicen que así se acaba con las plagas como tú". Este fue el comentario que dejó Salinas Pliego en la publicación.

En la publicación original, Marx aseguró que prefería "malbaratar" la propiedad antes de que la institución bancaria la pusiera en remate, pues la casa la adquirió en 2011, vía crédito, por un valor de un millón 355 mil pesos.

Por lo que menciono en la publicación, se puede deducir que hasta julio 2026 no habría recibido su liquidación por parte de la SEP.

La salida de Marx Arriaga de la SEP

El 17 de febrero del presente año, Arriga abandonó la SEP, luego de permanecer poco más de 100 horas encerrado en su oficina. A Arriga no le quedó más que separarse de su cargo debido a que el Departamento de Finanzas le entregara un oficio en el que lo destituían de su cargo.

Los señalamientos se derivaban de posibles exigencias económicas a sus trabajadores para financiar sus giras educativas a lo largo y ancho del país.