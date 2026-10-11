Que medidas en materia de pagos digitales también se apliquen a informales: CCE

Las nuevas disposiciones en materia de pagos digitales se deben aplicar también a los negocios informales, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo Nevárez.

“No estamos preparados todavía para una migración al dinero electrónico. Creo que el ser gradual nos ayuda un poquito, pero que el gobierno decida qué actividades y qué sectores son los que van a ser obligatorios creo que es algo que sí nos afecta. Hay un tema que también nos preocupa: el sector informal, que se sigue manejando en efectivo. A ver, ¿también a ellos les van a rastrear sus operaciones? Creo que si la propuesta va encaminada a que también el sector informal se vaya a estar revisando como se pretende revisar al sector empresarial, ahí estaríamos de acuerdo; pero mientras la informalidad siga operando de manera abierta y sin consecuencias, es donde también nos está afectando”, indicó.

Y expuso que esta medida representa un mayor control del flujo de dinero en México. “Sí, sin duda es una mayor fiscalización, un mayor control del flujo del dinero y que van a poder rastrear todas las operaciones. Insisto, si esto fuera parejo para todos, estaríamos de acuerdo, pero como siempre, van las medidas solo a los empresarios y al sector formal. Ojalá se aplique también y que sirva para que la informalidad entre a la formalidad y se puedan rastrear sus operaciones de igual manera que con nosotros”, manifestó.

Y aunque dijo que entre los negocios informales hay quienes ya están preparados para esta medida, hay otros que todavía no tienen las condiciones para migrar a los cobros digitales.