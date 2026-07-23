¿Qué negocio abrirá donde estaba Applebee's en Durango? Así luce el local actualmente

A casi 10 meses del cierre de Applebee’s en la ciudad de Durango, en días recientes algunos clientes que acudieron al centro comercial Paseo Durango comenzaron a notar que el local donde anteriormente se ubicaba el restaurante ya luce letreros que revelan cuál será el próximo negocio que llegará a la capital.

Fue a principios de octubre del año pasado cuando Durango se despidió de una de las franquicias internacionales más reconocidas, que operó en Paseo Durango desde la inauguración del centro comercial, en 2008.

El cierre de Applebee’s tomó por sorpresa a muchos duranguenses, pues con el paso de los años se había convertido en un punto de reunión para familias y grupos de amigos, especialmente durante los fines de semana.

En redes sociales, la noticia se difundió rápidamente, ya que de un momento a otro el establecimiento comenzó a vaciarse, dejando sin mobiliario uno de los locales más grandes del centro comercial.

Pocos días después del cierre, comenzaron las especulaciones sobre qué empresa ocuparía el espacio, sobre todo debido a sus dimensiones.

Con el paso de los meses, el local permaneció completamente vacío. Sin embargo, recientemente visitantes de Paseo Durango observaron que fueron colocadas mamparas que impiden ver el interior del inmueble.

En estas estructuras ya puede apreciarse la imagen del próximo negocio que se instalará en el lugar, lo que ha despertado gran expectativa entre los duranguenses.

¿Qué negocio llegará a Durango?

Desde hace algunos meses comenzaron a circular rumores sobre la posible llegada de una reconocida tienda de maquillaje a la capital, luego de que se difundiera una vacante para el puesto de gerente de sucursal.

¡Los rumores resultaron ser ciertos! Sephora, la reconocida tienda internacional especializada en maquillaje y productos de belleza, será el nuevo negocio que ocupará el espacio donde operaba Applebee’s.

A través de fotografías captadas por El Siglo de Durango, fue posible observar las mamparas negras con las características líneas blancas de la marca, además del logotipo de Sephora y la frase "Por fin, Durango".

Desde que comenzaron a surgir las primeras versiones sobre su llegada, decenas de duranguenses mostraron su entusiasmo en redes sociales, ya que la tienda ofrece una amplia variedad de marcas de maquillaje y productos de belleza de alta gama que, en muchos casos, no son fáciles de encontrar en la ciudad.

¿Cuándo abrirá?

Aunque las construcciones en el local ya están en marcha, hasta el momento no se ha dado a conocer una fecha oficial para la apertura de Sephora en Durango.

No obstante, todo apunta a que la tienda abrirá sus puertas en los próximos meses, por lo que las personas interesadas deberán mantenerse atentas a los anuncios oficiales y a las redes sociales de la marca.