¡Que no se te pasen!Estos son los estrenos más esperados del mes de julio en cines

Después de varios meses marcados por grandes estrenos, julio llega ya como uno de los periodos más fuertes del año para la industria cinematográfica.

Las salas de cine recibirán algunas de las producciones más esperadas del año, con propuestas que van desde la animación familiar y las adaptaciones en acción real hasta el terror y las superproducciones épicas.

Franquicias consolidadas, personajes queridos por varias generaciones y directores de renombre buscarán atraer a millones de espectadores durante las próximas semanas.

Entre los títulos que más expectativa generan destacan el regreso de “Spider-Man” a la pantalla grande, la adaptación de “La Odisea” dirigida por Christopher Nolan y la versión live-action de “Vaiana”, además de nuevas entregas de sagas de terror y aventuras animadas.

La variedad de géneros convierte a julio en un mes pensado para todo tipo de público, desde quienes buscan emociones fuertes hasta quienes prefieren una tarde familiar frente a la pantalla.

Minions & Monstruos

Los inseparables personajes amarillos regresan con una aventura ambientada en el Hollywood de los años veinte. En esta ocasión intentarán crear su propia película de monstruos, pero una serie de situaciones fuera de control provocará el caos, fiel al estilo que ha convertido a los Minions en un fenómeno mundial.

Disponible desde el 1 de julio.

Engendro

La cinta de terror psicológico sigue a una pareja que intenta comenzar una nueva vida tras el nacimiento de su hijo. Sin embargo, la madre empieza a sospechar que algo extraño sucede con el bebé, mientras quienes la rodean parecen ignorar las señales de alarma.

Disponible desde el 1 de julio.

Posesión infernal: En llamas

La legendaria franquicia de horror regresa con una nueva historia cargada de posesiones demoníacas, violencia sobrenatural y escenas que prometen mantener al público al filo del asiento. La película busca continuar el legado de una de las sagas más emblemáticas del género.

Estreno, 8 de julio.

Vaiana (Live-Action)

Disney apuesta nuevamente por llevar uno de sus éxitos animados al formato de acción real. La historia seguirá a Vaiana en su travesía por el océano para salvar a su pueblo, mientras Dwayne Johnson retoma su papel como Maui junto a Catherine Laga’aia como la protagonista.

Estreno, 8 de julio.

La Odisea

Christopher Nolan presenta una ambiciosa adaptación del clásico de Homero. La película narra el largo viaje de Odiseo de regreso a Ítaca después de la Guerra de Troya, enfrentándose a criaturas mitológicas, dioses y numerosos peligros. El filme cuenta con un elenco encabezado por Matt Damon, Tom Holland, Zendaya y Anne Hathaway.

Estreno, 17 de julio.

Spider-Man: Brand New Day

Tom Holland vuelve a interpretar a Peter Parker en una historia situada después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home. En un mundo donde nadie recuerda su identidad, el héroe deberá enfrentar nuevos desafíos mientras intenta reconstruir su vida. La película se ha convertido en uno de los estrenos más esperados del año y ya genera una enorme expectativa entre los fanáticos.