¿Qué pasó con Luis Ángel, el joven que fue asesinado tras pelea con su hermano? Esto se sabe

Una discusión familiar terminó en tragedia luego de que Luis Ángel “N”, un adolescente de 16 años originario de Ahome, Sinaloa, perdiera la vida después de resultar herido con un arma blanca durante una pelea con su hermano menor, en hechos ocurridos en el municipio de Santa Cruz, Sonora.

Después de la polémica por el contexto de la historia y múltiples rumores, las autoridades y medios locales ya comenzaron a esclarecer los hechos del pasado 26 de agosto.

¿Qué fue lo que sucedió?

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios locales, después de que el hermano de Luis Ángel, de 15 años, presuntamente llegara a un domicilio bajo los efectos del alcohol y sostuviera una discusión con su madre.

Luis Ángel habría intervenido ante la situación, pero el conflicto aumentó de intensidad hasta convertirse en una confrontación física entre los dos adolescentes . Durante la pelea, el menor de 15 años presuntamente tomó un cuchillo de cocina y provocó una herida en la espalda de su hermano.

Luis Ángel fue trasladado de emergencia

Después de resultar lesionado, familiares trasladaron inicialmente al adolescente al Centro de Salud de Santa Cruz para que recibiera atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de la herida, posteriormente fue llevado hasta Nogales, donde ingresó al Hospital IMSS-Bienestar para recibir atención especializada.

Pese a los esfuerzos médicos, Luis Ángel falleció, los reportes sobre el caso establecieron como causa de muerte un choque hipovolémico derivado de una herida punzocortante localizada en la región dorsal derecha de la espalda.

Luego de conocerse el fallecimiento, elementos de la Policía Estatal realizaron la detención en flagrancia del hermano de la víctima, quien tiene 15 años . Además, en el lugar habría sido asegurada el arma blanca presuntamente utilizada durante la agresión.

Una despedida poco común

La ceremonia llamó particularmente la atención en redes sociales debido a la presencia de decenas de jóvenes, motocicletas, música y huapangos. Algunos asistentes portaban machetes mientras acompañaban el féretro y posteriormente participaron en una caravana rumbo al cementerio.

Medios de Sinaloa señalaron que algunos de los asistentes identificaban a Luis Ángel como integrante del denominado “barrio 02”, relacionado con grupos de jóvenes conocidos localmente como “macheteros”.

Mientras familiares y amigos despidieron al adolescente en Ahome, las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer con precisión cómo comenzó la discusión, la manera en la que ocurrió la agresión y la responsabilidad que pudiera determinarse conforme al sistema de justicia para adolescentes.