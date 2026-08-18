¿Qué pasó con Melanie y Luis Fernando, jóvenes estudiantes desaparecidos? Aquí te contamos

La muerte de Melanie Michelle Méndez Morales y Luis Fernando Hernández Ibáñez, estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana (UV), ha generado consternación entre la comunidad universitaria y habitantes de Veracruz, luego de que ambos fueran localizados sin vida dentro de una camioneta en una carretera cercana a Xalapa.

Los jóvenes fueron vistos por última vez durante la noche del viernes 14 de agosto, cuando Melanie terminó su jornada laboral en una cafetería de Xalapa y posteriormente salió del establecimiento acompañada de Luis Fernando.

¿Cómo fueron encontrados los estudiantes?

La búsqueda terminó de manera trágica después de que una camioneta Nissan X-Trail de color rojo fuera localizada sobre el tramo carretero ubicado entre Coatepec y Tlaltetela, cerca del puente conocido como Río de los Pescados. En el interior del vehículo fueron encontrados los cuerpos de ambos estudiantes.

Las víctimas presentaban heridas producidas por arma de fuego, mientras que dentro de la camioneta también fue localizada un arma calibre .38, elemento que fue integrado a las investigaciones para determinar qué ocurrió antes del hallazgo.

La zona fue acordonada para permitir los trabajos de personal ministerial y de Servicios Periciales, mientras los cuerpos fueron trasladados para los estudios correspondientes.

Por ahora, las autoridades investigan las circunstancias que rodearon la muerte de ambos jóvenes, incluyendo el recorrido que realizó el vehículo después de que salieron de Xalapa y lo ocurrido durante las horas en las que sus familiares dejaron de tener contacto con ellos.

Fiscalía investiga las circunstancias del doble homicidio

Las indagatorias continúan para establecer una cronología precisa desde el momento en que los estudiantes fueron vistos por última vez hasta el hallazgo de la camioneta.

Entre los puntos que buscan establecer los investigadores se encuentran la ruta que siguió el vehículo, el sitio y momento exactos de la agresión, así como la posible participación de terceras personas. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas relacionadas con el caso.