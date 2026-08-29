¿Qué pasó en la 'Noche Suprema' en Sonora? Esto es lo que sabemos

Lo que estaba preparado para ser una noche de boxeo, influencers y espectáculo terminó cancelado antes de que pudiera comenzar.

“Noche Suprema: El Norte Manda”, función programada para este sábado 29 de agosto en Hermosillo, Sonora, fue suspendida después de que el ring instalado en el Centro de Usos Múltiples (CUM) fuera incendiado durante los preparativos del evento.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con reportes preliminares, un grupo de personas habría irrumpido en las instalaciones del CUM mientras se preparaba el escenario para la función de boxeo.

Distintos testimonios y versiones periodísticas señalaron que algunos sujetos presuntamente portaban armas de fuego y que en el sitio se escucharon detonaciones antes de que el cuadrilátero fuera incendiado .

Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente todos esos detalles y mantienen abierta la investigación para determinar exactamente cómo se desarrollaron los hechos.

Videos que comenzaron a circular en redes sociales mostraron al ring completamente envuelto en llamas, mientras una gran cantidad de humo se extendía dentro del inmueble.

No se reportaron personas lesionadas

Uno de los principales datos confirmados tras lo ocurrido es que no hubo personas lesionadas ni fallecidas. La organización de Noche Suprema informó que tanto integrantes de su equipo como participantes se encontraban a salvo y fuera de peligro .

Las autoridades también desplegaron un operativo en la zona para resguardar el inmueble y comenzar con las labores para identificar a quienes participaron en los hechos. Hasta este momento, no se han reportado personas detenidas relacionadas con el caso.

Continúan las investigaciones

El secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar, pidió además esperar los resultados de la investigación de la fiscalía antes de establecer un posible móvil. Ante versiones sobre una eventual extorsión o “cobro de piso”, el funcionario rechazó dar por válida dicha hipótesis mientras no existan conclusiones de las autoridades investigadoras.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer quiénes participaron en el incendio, cuál fue el motivo y si las versiones sobre personas armadas y detonaciones pueden ser confirmadas oficialmente.