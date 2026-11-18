Durante la mañana de este miércoles 18 de noviembre se reportó en medios nacionales bloqueos e incendios en carreteras de varios municipios de Veracruz, lo que generó alarma en los habitantes.

Según la información, personas arribaron a estas rutas y comenzaron a colocar ponchallantas en distintas viallidades que obligaron a los coches a detenerse y posteriormente los bajaron de sus unidades por la fuerza.

Una vez que se encontraban fuera de estas, comenzaron a prenderles fuego, no sin antes atravesarlas para impedir el paso de los demás vehículos.

Las zonas donde hubo mayor actividad fue en los puentes Cazones 1 y Cazones 2, ubicados en Poza Rica. Mientras que otra unidad quedó varada y quemada sobre la carretera Poza Rica-Papantla.

Otro bloqueo se registro a la altura de Rancho el Rodeo, una ruta que comunica hacia el municipio de Papantla.

Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron a las zonas afectadas por los incendios y los sofocaron, mientras elementos de seguridad desplegaron algunos operativos.

¿Qué está pasando en Veracruz?

El hecho ha generado intriga entre los habitantes de estos lugares, y en redes comenzaron a circular algunas versiones que relacionan este hecho con posibles células del crimen organizado.

Pese a esto, no se le ha atribuido la responsabilidad a ningún grupo delictivo y autoridades mantiene las investigaciones.

El Gobierno de Veracruz y la Fiscalía General del Estado (FGE) no han emitido información oficial de lo ocurrido.