Que proveedores locales sean contratados primero, piden empresarios de Durango

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) tuvo una reunión con diputados, como parte del análisis de la nueva Ley de Fomento Económico del Estado de Durango.

El presidente de dicho organismo, Raúl Montelongo Nevárez, informó que entre los principales temas planteados destaca el fortalecimiento de los proveedores locales en proyectos foráneos , además de atender problemáticas que afectan actualmente al sector empresarial, como el crecimiento de la informalidad.

“Queremos que se siga atrayendo la inversión a Durango, que se siga vendiendo Durango como un estado adecuado para invertir, pero queremos que se apoye primero a los empresarios locales, porque somos los que estamos aquí desde hace tiempo, los que apostamos por Durango en diferente medida, desde una empresa chica, mediano o grande”.

“Lo importante es que tengamos las condiciones adecuadas para que esa empresa local siga creciendo, se siga desarrollando y siga generando empleo en nuestro estado”, manifestó.

En tal sentido, expuso que se busca que primero se contrate a los negocios locales . “Que a las empresas foráneas que se les vaya a brindar algún beneficio fiscal, se contrate primero a la proveeduría o a los servicios locales. Si demuestra que el servicio local o la proveeduría local no cumplió o no se tiene en Durango, entonces sí que lo pueda traer de fuera, pero que la prioridad seamos siempre los locales”, enfatizó.

Indicó que durante el encuentro cada organismo expuso necesidades específicas de sus sectores , con el objetivo de que la nueva legislación responda verdaderamente a las condiciones económicas de Durango.

También se planteó la importancia de que las leyes cuenten con mecanismos y herramientas que permitan su correcta aplicación, al recordar que normativas como la Ley Inmobiliaria y la Ley de Responsabilidad a Terceros, aunque ya fueron aprobadas, no se han ejecutado plenamente en la práctica.