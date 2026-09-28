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Alejandro Moreno

‘Que responda ante la justicia’: ‘Alito’ pide extraditar a Amílcar Olán desde Suiza

El dirigente del PRI pidió a las autoridades dar a conocer la red de huachicol a la que se le liga y los beneficiarios.

@alitomorenoc / Azteca Noticias

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EL UNIVERSAL
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El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán, debe ser extraditado a México y responder ante la justicia, luego de ser localizado en Suiza por el equipo de Azteca Noticias.

A través de redes sociales, Moreno Cárdenas sostuvo que “si el gobierno asegura que nadie está por encima de la ley, que lo demuestre. Que investiguen, que transparenten los contratos y que Amílcar Olán responda ante las autoridades mexicanas. México merece saber hasta dónde llegó esta red y quiénes se beneficiaron de ella”.

“Mientras vive cómodamente en Lugano, en México su nombre aparece una y otra vez en investigaciones periodísticas sobre contratos públicos, el Tren Maya y el huachicol fiscal. Hay audios, documentos y cientos de millones de pesos en negocios que tienen que ser investigados hasta sus últimas consecuencias”, dijo.

El líder priista acusó que “este impresentable pasó de vender azulejos en Tabasco a hacer negocios millonarios al amparo del poder. Mientras esta rata de alcantarilla vive cómodamente en Suiza, el gobierno de Morena persigue a opositores y pretende que los mexicanos olvidemos uno de los mayores entramados de corrupción denunciados durante el sexenio de López Obrador”.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Alejandro Moreno PRI Amilcar Olan México, Olán, Suiza, gobierno

               

                
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