‘Que responda ante la justicia’: ‘Alito’ pide extraditar a Amílcar Olán desde Suiza

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán, debe ser extraditado a México y responder ante la justicia, luego de ser localizado en Suiza por el equipo de Azteca Noticias.

A través de redes sociales, Moreno Cárdenas sostuvo que “si el gobierno asegura que nadie está por encima de la ley, que lo demuestre. Que investiguen, que transparenten los contratos y que Amílcar Olán responda ante las autoridades mexicanas. México merece saber hasta dónde llegó esta red y quiénes se beneficiaron de ella”.

“Mientras vive cómodamente en Lugano, en México su nombre aparece una y otra vez en investigaciones periodísticas sobre contratos públicos, el Tren Maya y el huachicol fiscal. Hay audios, documentos y cientos de millones de pesos en negocios que tienen que ser investigados hasta sus últimas consecuencias”, dijo.

El líder priista acusó que “este impresentable pasó de vender azulejos en Tabasco a hacer negocios millonarios al amparo del poder. Mientras esta rata de alcantarilla vive cómodamente en Suiza, el gobierno de Morena persigue a opositores y pretende que los mexicanos olvidemos uno de los mayores entramados de corrupción denunciados durante el sexenio de López Obrador”.