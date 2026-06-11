Que ruede el balón 

“Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, no ha entendido el juego”. - PAPALEÓNXIV

Llegó el día de la inauguración de la Copa del Mundo en medio de conflictos y protestas, pero no todos los problemas provienen de la CNTE.

Se esperan hoy por lo menos ocho manifestaciones nada más en la Ciudad de México: madres buscadoras, trabajadores del poder judicial, integrantes de la CNTE, pensionados de Pemex y de la CFE, transportistas, campesinos, trabajadores del sector salud y colectivos de búsqueda de desaparecidos. Las marchas saldrán de distintos puntos y con destinos diferentes. En otros lugares del país habrá también movilizaciones de protesta.

El gobierno complica las cosas con sus propios bloqueos. Mantiene, por ejemplo, restricciones de acceso al centro histórico, pese a que la presidenta Sheinbaum ha declarado que, si no se puede realizar el Fan Fest del Zócalo, hay otras 18 ubicaciones que los tendrán. Los comercios y hoteles del centro histórico están desesperadamente vacíos. Ayer unos comerciantes de la calle Motolinía se organizaron al grito de “Sí se puede” y retiraron las vallas en el acceso, pero pronto llegaron refuerzos de la policía para ponerlas de nuevo, aunque esta vez dejaron una entrada.

El gobierno ha establecido un “perímetro de seguridad” de dos kilómetros en torno al que todos conocemos como Estadio Azteca. Los residentes y comerciantes tendrán que identificarse con tarjetones con código digital para entrar, pero no podrán invitar a nadie de fuera, ni tener clientes que vengan de otros lugares. No solo es autoritario, sino inconstitucional, aunque poco importa a un gobierno que cree que nadie debe salirle con “el cuento de que la ley es la ley”. Como es lógico, ha surgido ya un mercado negro de tarjetones. Por las calles cerradas por la autoridad pasan varias rutas de transporte público. Se prevé un caos.

Las previsiones optimistas de que el Mundial traería un impulso económico importante al país han caído por tierra. Si hay un efecto, será modesto. No hay indicios de que la economía se esté recuperando después de su tropiezo del primer trimestre. En mayo disminuyeron los empleos formales y los registros patronales. Lejos de aumentar sus previsiones para México, los economistas las están disminuyendo.

La presidenta afirma que su gobierno es víctima de un compló: “Sí, hay una provocación para evitar o para mostrar que hay caos en México”. La verdad es que la política de permitir que cualquier grupo, por pequeño que sea, bloquee vialidades con el apoyo de la policía parece diseñada para promover plantones. Nada de esto sucedió en los Mundiales de 1970 y 1986. Problemas sociales había, pero no una impericia tan dramática para gobernar.

Sheinbaum tomó la decisión de no asistir a la inauguración. Regaló su boleto a una mujer indígena y dice que quizá vea la ceremonia en alguna de las 18 plazas públicas en la ciudad en que se transmitirá, ya que en el Zócalo es imposible. No sabe, al parecer, que a una presidenta no se le da un “boleto” para asistir a un partido, sino que se le invita como representante de la nación anfitriona. No obstante, la mandataria tiene miedo de que la abucheen, como le ocurrió a Donald Trump en el juego 3 de las finales de la NBA del lunes 8, pero no es inevitable: Sergio Mattarella, el presidente de Italia, fue vitoreado en la final del Abierto de Italia de tenis en Roma

Es una lástima que veamos en este inicio del Mundial a una mandataria encerrada en Palacio y asediada por conflictos. El futbol debería unir en vez de dividir. Lo señaló el papa León XIV ayer: “El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos”.

PAÍS CON MIEDO

La imagen que México está proyectando al mundo no es la de un país tranquilo, sino uno dominado por la presencia de militares y granaderos-que-no-son granaderos. Se está mostrando a un país con miedo.

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