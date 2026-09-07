¿Qué sabemos de la muerte de un elemento de la Guardia Nacional después de aparecer en un video?

Tras la difusión de un video en el cual se observa a un elemento de la Guardia Nacional (GN) realizando declaraciones sobre las acciones de seguridad implementadas por las autoridades, trascendió que fue privado de la vida.

Mediante un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó los hechos e informó que el cuerpo del elementos fue localizado junto al de otras personas.

El comunicado también señala que estos actos de violencia se presentan en un contexto de afectaciones a los grupos delincuenciales que operan en Guerrero, derivadas de las actividades realizadas por las autoridades durante los últimos meses.

De igual forma, refrenda su compromiso de colaborar con las autoridades civiles en las investigaciones para esclarecer los hechos, incluidas las circunstancias relacionadas con las declaraciones difundidas en redes sociales .

Finalizó expresando sus más sentidas condolencias y solidaridad a la familia, por la irreparable pérdida del integrante de la GN.

¿Qué se sabe de la muerte del elemento de la Guardia Nacional?

Según un reporte de seguridad publicado el sábado 5 de septiembre, la jornada de violencia en el estado de Guerrero dejó un saldo de seis hombres asesinados, entre ellos un elemento de la Guardia Nacional .

La Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo del cuerpo desmembrado a la orilla de la carretera federal México-Acapulco , en el municipio de Juan R. Escudero.

Asimismo, trascendió que el uniformado se encontraba disfrutando de algunos días de vacaciones en ese estado, del cual era originario , cuando presuntamente podría haber sido privado de la libertad.

Luego comenzó a difundirse un video en redes sociales, que lo muestra realizando declaraciones sobre las acciones de seguridad implementadas por autoridades de los tres órdenes de Gobierno en Guerrero.